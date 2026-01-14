關西5.3度 颱風將生成可能路徑曝 吳德榮：下周強烈冷氣團連日濕冷

今天平地最低溫依序是新竹縣關西鎮5.3度、苗栗縣頭屋鄉5.9度、苗栗縣西湖鄉6.0度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨新竹以南符合晴朗、靜風兩條件的地方，仍有很強的輻射冷卻效應，各地區平地的最低氣溫約在8至11度。

今天至周五各地大多晴朗穩定，天氣回暖；吳德榮表示，白天陽光下暖如春，但輻射冷卻效應強，早晚氣溫仍低，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。今天北部9至25度、中部8至28度、南部8至29度、東部11至27度。

周六、周日西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨；吳德榮表示，下周一下午起冷空氣前緣南下，北部亦轉有局部短暫雨的機率，北台灣氣溫漸降。下周二北部、東半部有局部雨，強冷空氣抵達、各地氣溫續降、北台灣愈晚愈濕冷。

他說，下周三至下周五強冷空氣盤據，北台灣濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。目前歐洲模式模擬，下周三、下周四氣溫降至最低時，符合強烈大陸冷氣團定義，本島平地最低氣溫將降至8度左右。由於屬末期模擬，應持續觀察模式調整。

至於近期可能有颱風生成， 吳德榮表示，歐洲模式系集模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、周五、周六成颱的機率已高達90%。模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象。與1月分未曾有颱風侵台的氣候資料吻合。但間接為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，使得迎風面持續濕冷、降雨也更為明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。 歐洲模式模擬顯示，下半周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、周五、周六成颱的機率已高達90%（左圖）。模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象（右圖，取自weathernerds）。圖／取自「洩天機教室」專欄