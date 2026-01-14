聽新聞
到省主席官邸用餐 預計3月開張

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
省主席官邸將轉型為餐廳，預計3月營運。圖／國發會提供
省主席官邸將轉型為餐廳，預計3月營運。圖／國發會提供

國發會推動中興新村活化邁出關鍵一步，首件國有房地標租案順利決標，由知達開發公司以月租6萬8000元得標，承租省主席官邸及毗鄰省府宿舍，預計今年3月營運，中興新村從空間保存走向實質營運。

國發會首次標租標的為光華路93號省主席官邸及光華路99號宿舍，總面積約830坪，國發會指定作為餐廳用途。得標的知達開發公司，是國立台灣工藝研究中心「知達會館」的營運業者。依契約規定，除每月固定租金6萬8000元外，營運後若雙月營業額超過230萬元，超出部分須提撥3%回饋國發會，建立兼顧公共收益與民間經營彈性的模式。

省主席官邸環境清幽，主建築為兩層樓木造建築，周邊草坪廣闊、老樹成蔭；毗鄰宿舍則曾由工研院作為青年創業孵化基地，已有基礎整修。知達開發公司表示，官邸外觀將全面遵守文化景觀規定，營運內容則會融入歷屆省主席特色與省府歷史文化。

未來官邸一樓以較平價的商業午晚餐為主，二樓規劃為包廂空間，走較高端路線，庭園區則發展為庭園咖啡；另一間宿舍將交由中興創生育成村培育的青年團隊經營下午茶咖啡與選物販售，導入地方創生能量。

國發會指出，中興新村處於空間與人文再造的關鍵時刻，透過分期釋出前省府宿舍老屋，引入民間投資，逐步轉型為結合文化、餐飲、旅宿與運動產業的多元聚落。陸續推出3批國有房地標租案，首批聚焦省主席官邸及主管宿舍，定位為融合歷史記憶與現代美學的精緻餐飲空間，並結合休閒餐飲與地方創生平台。

第2批釋出12戶宿舍，規劃發展為具中興新村風格的旅宿聚落；第3批以青少年活動中心與羽球館為核心，導入運動休閒機能，拓展聚落產業，盼吸引更多人潮走進中興新村，體驗慢活生活與文化底蘊。

