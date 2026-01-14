聽新聞
2月徵文主題 難忘的團圓飯

聯合報／ 本報訊

圍爐、備年菜，一桌熱氣蒸騰的飯菜，承載著一整年的思念與牽掛。哪一頓團圓飯，讓你至今難以忘懷？是過去某年笑聲不斷的圍爐時光，還是今年正在期待、用心計畫的一次相聚？飯桌上的一道菜、一句話，或一個眼神，是否都藏著溫暖的故事？歡迎來信分享屬於你的「難忘的團圓飯」。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，2月10日截稿。因應春節提前作業，及早來稿，優先採用。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

