健康你我他／早餐色香味俱全 貼圖文分享美好

聯合報／ 文／張桂瓊（桃園市）
重質不重量，弄一個色香味俱全的早餐。圖／張桂瓊提供
以前當職業婦女時，麵包包子、牛奶或豆漿，是我常吃的早餐，方便準備，還可以快速吃完趕上班。退休後，吃早餐變成慎重的事，每天變化餐點，還兼顧營養均衡。

稀飯、飯糰、麵條、蘿蔔糕、地瓜、包子、饅頭、麵包等，都是我的選項。容易料理的水煮蛋、荷包蛋、涼拌豆腐則是早餐主要的蛋白質來源，若沒有燙青菜、生菜沙拉，就用水果替代。自己下廚又用心擺盤，弄一個色香味俱全的早餐，隨後拍照上傳LINE群組，PO文炫耀一番。有時候想換口味，就去燈光美氣氛佳的早餐店，一邊看報紙一邊吃早餐，享受另一種形式的早餐。

吃早餐對我來說，是一件悠閒且美好的事。每天一張開眼，想到各種美味可口的早餐就忍不住要流口水，原本混沌的腦袋也瞬間清醒，專注力提升。我的元氣早餐有碳水化合物、脂肪、蛋白質、維生素和礦物質5大營養素，吃完早餐的感覺是整個人的精氣神都來了，思緒變得清晰，做事效率也提高。

我沒有「早餐要吃得像皇帝」的堅持，但「重質不重量」一直是我的原則，即使偶爾一餐不能做到營養均衡，我會利用家裡常備的水果、堅果補足，或於午、晚餐的時候把早上沒吃到的營養素補上，是很容易調整的。

好好地吃一頓元氣早餐，讓人戰鬥力滿滿，對於今天有什麼艱難任務，我也無所畏懼。

