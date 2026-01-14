尾牙避傷腸胃 少碰生冷、油膩、過甜飲食
農曆春節還有一個月到來，許多公司行號陸續吃尾牙宴，中醫師吳宛容表示，尾牙大魚大肉吃太多，容易出現惡心、嘔吐等胃部不適症狀，提醒民眾吃尾牙宴應節制，避免暴飲暴食、過量飲酒。
吳宛容說，尾牙飲食不節制，飲酒、進食過量，容易造成腸胃虛弱、消化不良，出現胃酸上逆、腹脹、乾嘔或嘔吐未消化食物，吐後較舒服等症狀。
對於年節尾牙造成的腸胃不適，吳宛容指出，多為過食辛辣、重鹹、油膩、高糖、精緻食物引起胃熱的症狀，如口臭、口苦、腹痛、便祕、尿黃，容易乾嘔或嘔吐頻繁，建議尾牙時應避免吃甜食、油炸、酒類、麵包、麵食類、高糖分水果。尾牙也常有冷飲、生魚片、生菜沙拉、水果等生冷食物，容易引發胃寒、腹部冷痛，也應避免食用生冷油膩、過甜飲食。
要緩解惡心、嘔吐等不適症狀，吳宛容說，可以按摩內關穴、足三里穴及合谷穴等三大穴位，每次按摩30秒，每天早晚按摩各5至10分鐘。
內關穴：在前臂掌側，腕橫紋上2寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間。功效為寧心、安神、和胃、寬胸、降逆、止嘔。
足三里穴：為小腿前外側，外膝眼下3寸，脛骨前緣外一橫指處。功效為調理脾胃，和腸消滯，清熱化濕。
合谷穴：在手背第1至2掌骨間中點處。功效是疏散風邪，和胃通腸。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言