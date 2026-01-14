聽新聞
尾牙避傷腸胃 少碰生冷、油膩、過甜飲食

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
中醫師吳宛容說，尾牙大魚大肉後，常出現惡心、嘔吐，應多注意。圖／聯合報系資料照片
中醫師吳宛容說，尾牙大魚大肉後，常出現惡心、嘔吐，應多注意。圖／聯合報系資料照片

農曆春節還有一個月到來，許多公司行號陸續吃尾牙宴，中醫師吳宛容表示，尾牙大魚大肉吃太多，容易出現惡心、嘔吐等胃部不適症狀，提醒民眾吃尾牙宴應節制，避免暴飲暴食、過量飲酒。

吳宛容說，尾牙飲食不節制，飲酒、進食過量，容易造成腸胃虛弱、消化不良，出現胃酸上逆、腹脹、乾嘔或嘔吐未消化食物，吐後較舒服等症狀。

對於年節尾牙造成的腸胃不適，吳宛容指出，多為過食辛辣、重鹹、油膩、高糖、精緻食物引起胃熱的症狀，如口臭、口苦、腹痛、便祕、尿黃，容易乾嘔或嘔吐頻繁，建議尾牙時應避免吃甜食、油炸、酒類、麵包、麵食類、高糖分水果。尾牙也常有冷飲、生魚片、生菜沙拉、水果等生冷食物，容易引發胃寒、腹部冷痛，也應避免食用生冷油膩、過甜飲食。

要緩解惡心、嘔吐等不適症狀，吳宛容說，可以按摩內關穴、足三里穴及合谷穴等三大穴位，每次按摩30秒，每天早晚按摩各5至10分鐘。

內關穴：在前臂掌側，腕橫紋上2寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間。功效為寧心、安神、和胃、寬胸、降逆、止嘔。

足三里穴：為小腿前外側，外膝眼下3寸，脛骨前緣外一橫指處。功效為調理脾胃，和腸消滯，清熱化濕。

合谷穴：在手背第1至2掌骨間中點處。功效是疏散風邪，和胃通腸。

