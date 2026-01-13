新肺鏈疫苗只須打1劑 1月15日開打

肺炎鏈球菌疫苗再進化，疾管署昨宣布，將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑（廿價）新疫苗取代原本二劑疫苗十三價、廿三價各一劑接種，自一月十五日起開打，估計二四五萬人受惠，只需打一劑，即獲得完整免疫保護力。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，肺炎鏈球菌為造成肺炎最重要的致病菌之一，重症危險族群為年逾六十五歲民眾，感染致死率達到兩成，即使經過治療，仍有少數個案出現腦膜炎等嚴重併發症。

疾管署統計，國內去年累計三四七例侵襲性肺炎鏈球菌感染症病例，為近五年最高，造成卅六人死亡。病例年齡分布以六十五歲以上長者最多，約占五成。

我國肺炎鏈球菌疫苗公費接種措施行之多年，需完整接種十三價、廿三價疫苗，才能擁有足夠的保護力。疾管署發言人林明誠表示，目前約有一五七萬名年逾六十五歲長者完成接種，占比僅百分之卅三點五，其餘均需補打，或改打一針單劑疫苗。

一月十五日起，六十五歲以上長者、五十五至六十四歲原住民、十九至六十四歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象，符合從未接種過肺鏈疫苗者、僅接種過廿三價疫苗且已滿一年者、ＩＰＤ高風險對象脾臟功能缺損者，且於六十五歲前已完整接種十三或十五價加廿三價疫苗，已滿六十五歲，且與前劑間隔滿五年者，可至二八○○家特約醫療院所接種一劑公費廿價疫苗。