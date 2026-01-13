聽新聞
鉛鎘中毒 恐釀智力不足、痛痛病

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

六件市售韓國幼兒海苔被驗出重金屬鉛、鎘，三軍總醫院毒物中心主任藍國徵表示，海苔含有鉛、鎘等重金屬，確實少見，如果嬰幼兒長期食用遭汙染海苔，恐導致發育延緩、智能不足，腎臟、骨骼功能異常，恐終身受害。

藍國徵表示，長期鉛中毒，直接損及中樞神經，影響神經元發育，嬰幼兒風險更高，攝入過量的鉛，導致神經發育延遲，恐將智力不足。此外，鉛影響血液系統健康，抑制骨髓，症狀為貧血、再生不良性貧血。

鎘則具有腎臟、骨骼毒性，嚴重時導致腎衰竭，甚至造成骨骼軟化，產生劇烈疼痛，即為俗稱的「痛痛病」。

「一旦重金屬中毒，並無解毒劑可用。」藍國徵說，急性中毒患者被送到急診時，通常使用「螯合劑」，以中和患者體內重金屬離子，但效果十分有限，且可能留下嚴重的後遺症。

藍國徵強烈建議，立即停止食用這幾款海苔，從毒理學觀念來看，不該出現在食品中的毒性物質，「就是不該出現」，應立刻從源頭阻斷，問題商品全數下架，家裡如有疑似產品，千萬不可食用。

一九八二年台灣爆發首宗鎘米汙染事件，桃園市觀音區高銀化工排放含鎘廢水，汙染大潭村周邊農田。藍國徵表示，重金屬汙染多為化工廠所致，土壤遭汙染，以致農作物殘留重金屬，但海苔並非作物，過往鮮少出現重金屬殘留案例，研判疑似原料海藻遭汙染。

