冷眼集／社宅承諾不算數 怎麼信賴政府

聯合報／ 本報記者藍鈞達

內政部國土署下修社會住宅目標，引爆民間團體群起抗議，因為賴清德總統原本喊出的「興建十三萬戶社會住宅」承諾，如今僅剩四萬戶，缺口則用包租代管、空屋活化來補足，民團會炸鍋，其實一點都不意外，因為這已經不是技術問題，而是信任問題。

回頭看政府最初推動社會住宅的理由，政府講得很清楚：年輕人買不起房、租屋不穩定，弱勢族群在市場更是被挑來挑去，所以才要由政府出面蓋房子、長期出租，讓居住這件事不要完全交給市場決定。這也是為什麼社宅常被拿來跟「居住正義」畫上等號。

正因如此，「興建社會住宅」從來不是一個政策選項，而是一種政治承諾。

包租代管有成效、租金補貼有幫助、土地不好找、蓋房子太慢，這些理由都有其道理。但問題在於這個政府彷彿鴨霸慣了，政策說變就變，與民間的溝通幾乎為零，否則也不會出現「國土署長一說話，抗議人群立刻齊聚」的情況。

民團在抗議現場也不避諱自己的感受，講白了，政府原本說好的目標，被球員兼裁判式的重新解釋、重新計算，甚至改由其他政策工具取代，事先卻沒有好好對社會說明。這種作法，難免讓人覺得，政府的承諾好像只是參考用。這也是為什麼民間團體會這麼憤怒，他們不是反對包租代管，也不是否定其他政策，而是質疑，如果連這麼清楚的承諾都可以事後調整，那下一個被改寫的，會是什麼？

政策本就可調整，現實條件也確實會變，但調整不該等於把承諾換一個說法。政府若習慣用「現在情況不同」來合理化過去的落差，短期也許過得去，長期卻只會讓人民對政策愈來愈冷感。

說到底，這場社宅爭議考驗的不是政府會不會或要不要蓋房子，而是人民還能不能相信：政府的承諾，真的算數。

社會住宅 賴政府

