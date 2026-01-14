TPASS恐斷炊 中彰投苗各找財源

中央今年度總預算卡關，通勤月票TPASS面臨「斷炊」，北北基桃決議先行墊付，中部地區月票仍無明確共識，中彰投苗縣市政府各找財源因應。台中市府表示，只保證使用到1月底，只要中央發公文同意地方代墊，並說明後續歸墊辦法，地方樂意協助中央財政缺口。

對此，交通部公路局僅表示，只要立法院完成預算審核，地方政府提出TPASS補助申請後，公路局就會盡速處理。

中彰投苗TPASS上路2年多，賣出87萬張。已使用2年的陳小姐表示，她主要用於城際通勤，中市府只保證到1月底，但2月春節大眾運輸使用量大，「至少要保證能用到過年後吧」。

彰化縣府表示，會先以地方配合款代墊，不夠再用去年剩餘預算支應。南投縣府指出，暫時挪用部分悠遊卡預投款，確保月票正常運作，加上去年尚未撥補的中央補助款，可支應到3月底。苗栗縣府說，先墊付市區公車與YouBike，台鐵與國道客運則由各公司自行調度。

中部地區通勤月票適用地區為中彰投苗，以台中市為例，包含中彰投苗城際方案，市民699元、非市民999元，及台中市境內方案，市民299元、非市民599元，適用交通工具包含中捷、台鐵、客運與YouBike，每年總經費約3億元，中央補助1.3億元，地方配合1.7億元。

台中交通局長葉昭甫表示，中市府希望延續TPASS政策，但涉及跨縣市運具整合，還是要靠中央籌編預算；上周與彰化、苗栗、南投縣府討論，中市暫以地方配合款支應，可用到1月底。

葉昭甫說，1月以後可動用地方自籌款，中市明年度總預算案已通過，部分縣市還在審議，要等各地預算都通過才有共識；其次中央須發公文，同意地方代墊，並敘明後續歸墊事宜，有明確的作法才能因應，只要中央給出明確辦法，地方會想辦法協助中央度過財政缺口。