割頸案 民團促升級過渡性教育

新北國中生割頸案於去年底二審宣判，刑期從一審的九年、八年加重為十二年與十一年，國教行動聯盟與多名學者昨表示，校園暴力悲劇源於制度漏接，呼籲教育部全面升級過渡性教育，別讓師生安全只能「靠運氣」。

國教盟理事長王瀚陽表示，監察院調查與多份資料都指向同一個結論，悲劇不是突然發生，而是早有警訊、卻沒被制度接住。案發前，涉案少年就有帶刀上學紀錄，警方卻以「並非經常攜帶」為由，僅依社會秩序維護法裁處，未移送少年法院做保護性評估。前端漏接、中段跨網絡失靈、後端復學轉銜與個案管理無力，只要其中一段繼續破洞，就等於繼續在賭誰是下一個受害者。

割頸案引發少年犯中介教育的討論，並質疑教育部與相關單位對於少年的轉銜輔導機制。中央警察大學行政警察學系主任許福生指出，國教署補助少年事件過渡性教育的對象，只限於觸犯刑罰法律行為的少年，且規定須「具有危害他人生命、身體之虞」，但一旦少年具有危害他人生命、身體之虞，就已來不及了，教育部對過渡性教育措施實施對象不應自我限縮。

台灣心理健康聯盟張淑慧表示，依據少事法，針對重大或複雜案件，少年在少觀所的收容期間合計最長可達六個月，然而，教育部卻在作業要點中「自我限縮」以兩個月為上限，對於長期脫離校園、涉入幫派或有暴力傾向的少年，兩個月緩衝期根本不足以完成行為導正與心理建設。

國教署表示，「過渡性教育措施」並非唯一觸犯刑罰法律行為學生輔導機制，仍可視學生實際情況，給予不同協助。