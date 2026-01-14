快訊

日夜溫差大！周三清晨低溫下探10度 下周緊接另波冷氣團

聽新聞
0:00 / 0:00

割頸案 民團促升級過渡性教育

聯合報／ 記者李芯／台北報導

新北國中生割頸案於去年底二審宣判，刑期從一審的九年、八年加重為十二年與十一年，國教行動聯盟與多名學者昨表示，校園暴力悲劇源於制度漏接，呼籲教育部全面升級過渡性教育，別讓師生安全只能「靠運氣」。

國教盟理事長王瀚陽表示，監察院調查與多份資料都指向同一個結論，悲劇不是突然發生，而是早有警訊、卻沒被制度接住。案發前，涉案少年就有帶刀上學紀錄，警方卻以「並非經常攜帶」為由，僅依社會秩序維護法裁處，未移送少年法院做保護性評估。前端漏接、中段跨網絡失靈、後端復學轉銜與個案管理無力，只要其中一段繼續破洞，就等於繼續在賭誰是下一個受害者。

割頸案引發少年犯中介教育的討論，並質疑教育部與相關單位對於少年的轉銜輔導機制。中央警察大學行政警察學系主任許福生指出，國教署補助少年事件過渡性教育的對象，只限於觸犯刑罰法律行為的少年，且規定須「具有危害他人生命、身體之虞」，但一旦少年具有危害他人生命、身體之虞，就已來不及了，教育部對過渡性教育措施實施對象不應自我限縮。

台灣心理健康聯盟張淑慧表示，依據少事法，針對重大或複雜案件，少年在少觀所的收容期間合計最長可達六個月，然而，教育部卻在作業要點中「自我限縮」以兩個月為上限，對於長期脫離校園、涉入幫派或有暴力傾向的少年，兩個月緩衝期根本不足以完成行為導正與心理建設。

國教署表示，「過渡性教育措施」並非唯一觸犯刑罰法律行為學生輔導機制，仍可視學生實際情況，給予不同協助。

延伸閱讀

割頸案二審改判 國教盟指制度漏接、別讓師生安全「靠運氣」

世足賽／維安升級 美斥資1.15億美元防無人機

校園割頸案非偶發 國教盟提跨部會風險分級防悲劇再現

影／民團抗議賴總統社宅政見跳票 籲行政院出面說清楚

相關新聞

財神降臨！大樂透頭獎1.1億元一注獨得 開在「這縣市」

大樂透今晚開獎，台灣彩券公司指出，大樂透頭獎金額1.1億元在台南市永康區崑山里永大路2段63號的猜衆電腦投注棧開出，一位...

日夜溫差大！明清晨低溫下探10度 下周緊接另波冷氣團

明天起至周五大陸冷氣團減弱，但清晨受到輻射冷卻影響，低溫仍下探10度，日夜溫差大，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周末受南方...

「化學指紋」終結140年以來的神話？YouTuber復刻出可口可樂神秘配方了

YouTuber LabCoatz 近來透過「化學指紋」，意外撼動可口可樂守了140 年的神話？主打科學與工程的LabC...

星宇航空開航5年 獲選2026全球最安全航空公司第11名

全球權威航空評鑑機構Airline Ratings公布2026年度25大「最安全航空公司」，星宇航空以最年輕航空之姿入榜...

溪頭門票漲10元 遊客不滿塗鴉抗議「廁所、步道、涼亭都遭殃」

溪頭自然教育園區今年元旦起調漲門票，近日卻接連遭人塗鴉，從涼亭、廁所到樹頭都留下不滿漲價字樣，園方多次清除仍無法遏止，認...

醫證實「看電視能紓壓還可減肥」 1類型影片效果比較差

現代人生活忙碌，再加上飲食精緻，導致肥胖的人越來越多，減重也成為現代人的重要課題。「好日子診所」院長黃煜晏發文表示，壓力型肥胖最難處理，要處理這類型肥胖問題，關鍵就在於「紓壓」，不管是看電視、追劇，或者散步、洗澡、聽音樂都是很好的紓壓方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。