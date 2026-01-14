丑劇「下雪了」 雙人套票9折

快訊

聯合報／ 本報訊
丑劇經典「下雪了」將於六月來到台灣展開台北、台中、高雄的三地巡演，雙人套票九折優惠。圖／聯合數位文創提供
由「丑劇大師」斯拉法・帕拉尼（Slava Polunin）所創作的經典劇作「下雪了」，暌違九年將再度登上台灣舞台，本次巡迴更挑戰北中高三地巡演。

六月十二日至十三日於高雄衛武營國家歌劇院首演，六月十九日至廿日移師台中國家歌劇院，六月廿五日至廿八日最終站至台北表演藝術中心大劇院演出。

主辦單位、聯合數位文創表示，這部深受大人與小孩喜愛的舞台巨作，全劇沒有一句台詞，卻透過小丑們的肢體、光影、音樂，共同構築出一個充滿幻想與詩意的世界。

雙人套票九折優惠中，購票請上udn售票網，或洽客服專線02-26491688。

