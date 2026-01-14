聽新聞
春訪關東 飽覽2大世界級花園
春天百花盛放，遊覽日本關東茨城縣、栃木縣兩大世界級花園。美國ＣＮＮ評選為世界十大夢幻旅遊景點的「足利花卉公園」，滿園藤花夢幻而迷離，夜晚的紫藤更被認定為日本夜景遺產，「常陸海濱公園」的粉藍色粉蝶花鋪成花毯，與天際相連成花天一色。
旅程美食亮點將造訪茨城縣第一名法餐名店「大津」、栃木縣第一名法餐名店「音羽」，二連泊栃木縣坐擁日光壯麗山川的「馥府日光」，順訪世界文化遺產「日光東照宮」。
有行旅「足利紫藤花瀑 絕美粉蝶花海」旅程，四月二十六日至四月三十日。
一對一旅程說明會，報名請洽02-86433905、86433543，或瀏覽有行旅官網
