聽新聞
0:00 / 0:00

春訪關東 飽覽2大世界級花園

聯合報／ 本報訊

春天百花盛放，遊覽日本關東茨城縣、栃木縣兩大世界級花園。美國ＣＮＮ評選為世界十大夢幻旅遊景點的「足利花卉公園」，滿園藤花夢幻而迷離，夜晚的紫藤更被認定為日本夜景遺產，「常陸海濱公園」的粉藍色粉蝶花鋪成花毯，與天際相連成花天一色。

旅程美食亮點將造訪茨城縣第一名法餐名店「大津」、栃木縣第一名法餐名店「音羽」，二連泊栃木縣坐擁日光壯麗山川的「馥府日光」，順訪世界文化遺產「日光東照宮」。

有行旅「足利紫藤花瀑 絕美粉蝶花海」旅程，四月二十六日至四月三十日。

一對一旅程說明會，報名請洽02-86433905、86433543，或瀏覽有行旅官網

延伸閱讀

影／「龍之子」徐若熙旅日前歡送會 戰友劉基鴻一度哽咽

日職／味全龍為徐若熙辦歡送會 劉基鴻代表送祝福一度哽咽 

矽科宏晟蜜月行情甜

日本關東新年走春推薦　東京近郊的新年參拜名所

相關新聞

財神降臨！大樂透頭獎1.1億元一注獨得 開在「這縣市」

大樂透今晚開獎，台灣彩券公司指出，大樂透頭獎金額1.1億元在台南市永康區崑山里永大路2段63號的猜衆電腦投注棧開出，一位...

日夜溫差大！明清晨低溫下探10度 下周緊接另波冷氣團

明天起至周五大陸冷氣團減弱，但清晨受到輻射冷卻影響，低溫仍下探10度，日夜溫差大，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周末受南方...

「化學指紋」終結140年以來的神話？YouTuber復刻出可口可樂神秘配方了

YouTuber LabCoatz 近來透過「化學指紋」，意外撼動可口可樂守了140 年的神話？主打科學與工程的LabC...

星宇航空開航5年 獲選2026全球最安全航空公司第11名

全球權威航空評鑑機構Airline Ratings公布2026年度25大「最安全航空公司」，星宇航空以最年輕航空之姿入榜...

溪頭門票漲10元 遊客不滿塗鴉抗議「廁所、步道、涼亭都遭殃」

溪頭自然教育園區今年元旦起調漲門票，近日卻接連遭人塗鴉，從涼亭、廁所到樹頭都留下不滿漲價字樣，園方多次清除仍無法遏止，認...

醫證實「看電視能紓壓還可減肥」 1類型影片效果比較差

現代人生活忙碌，再加上飲食精緻，導致肥胖的人越來越多，減重也成為現代人的重要課題。「好日子診所」院長黃煜晏發文表示，壓力型肥胖最難處理，要處理這類型肥胖問題，關鍵就在於「紓壓」，不管是看電視、追劇，或者散步、洗澡、聽音樂都是很好的紓壓方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。