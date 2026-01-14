北宜高鐵案 柯文哲批在炒地皮 應政策討論

北宜高鐵建設計畫進入行政院核定階段，民眾黨前主席柯文哲批評「以四千億元興建北宜高鐵不符合市場經濟效益」，根本在炒地皮，呼籲政策辯論；同黨縣長參選人陳琬惠籲暫緩核定。宜蘭高鐵特定區地價確有波動，在地人士擔心生變，壯圍鄉長沈清山今號召地方人士在議會前表達支持北宜高鐵訴求。

對此，行政院昨對此沒有回應，僅表示以交通部說法為主。國發會則說，高鐵延伸宜蘭屬於交通部「全國高快速鐵路網整體規畫」架構下的政策方案，已完成完整評估程序，北宜直鐵雖能改善部分交通現況，但是在整體國土發展與長期效益上，高鐵方案更符合國家發展方向。

立委吳宗憲曾在礁溪辦「高鐵延伸宜蘭案礁溪鄉說明會」，他表示，宜蘭人面對興建高鐵的聲音有贊成、有反對，須在多元意見中找到共識，但政府部門若不願加開說明會溝通，歧見爭議就無法化解，政府有責任把政策講清楚。

行政院前政委張景森近期二度發文反對北宜高鐵，強調是因直鐵推動受阻，某任政治敏感度極高的部長的「天才級」政治創意。

據了解，張景森口中的「天才部長」，是現任外交部長林佳龍。當時交通部曾規畫北宜直鐵，但因推動不順，二○一九年林佳龍任交通部長時，直接拋出「北宜高鐵」方案，但因跳過可行性評估審查，直接併入原北宜直鐵可行性方案，直接進入綜合規畫，導致爭議至今未歇。

交通部前部長、中華郵政董座王國材強調，高鐵發展需要前瞻性，過去台鐵從不成環到成環歷經一段時間；而環島高鐵的目標，西部幹線已完成，東部及南迴路段還在進行中，高鐵延伸宜蘭就是環島高鐵邁向前的一步，隨著物價成本高漲，若現在走回頭路，未來還想做，付出的成本將更高。

「講明白根本是在炒地皮。」柯文哲批評， 四千億元不符市場效益，到底是要高鐵還是要北宜直鐵，還是台鐵北宜線舊線路改善效益，甚至國五優化或興建台六二線道路，需要政策辯論，才知道哪個最有效率。

陳琬惠說，宜蘭交通問題絕不是高鐵可以解決的，民進黨政府從直鐵直接跳到只評估高鐵，過程中有些民眾不滿意。

北宜高鐵在宜蘭只規畫宜蘭縣府東南側的宜蘭站，在地方要求下，高鐵特定區面積擴大到四百多公頃，納入鄰近的壯圍鄉農地，地價明顯波動。壯圍鄉公所表示，地方不分黨派表達對高鐵的堅定支持態度，希望行政院也能堅定立場，盡速核定。

鄉長沈清山表示，別再讓過去「蘇花高」停建的悲劇再次重演。民進黨縣長參選人林國漳呼應中央立場，強調只要是對縣民好的政策，都應該支持。