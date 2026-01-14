快訊

禁廚餘養豬+通膨 團膳業者喊漲

聯合報／ 記者余采瀅陳俊智江婉儀洪子凱萬于甄郭韋綺／連線報導
各地政府推動校園免費營養午餐，但物價上漲，加上明年廚餘處理費用增加，台中團膳業者已醞釀明年調漲營養午餐價格。記者黃仲裕／攝影
各地政府推動校園免費營養午餐，但物價上漲，加上明年廚餘處理費用增加，台中團膳業者已醞釀明年調漲營養午餐價格。記者黃仲裕／攝影

全國已有十八縣市實施或宣布推動免費營養午餐，不過明年起全面禁止廚餘養豬，廚餘處理費提高，各地營養午餐價格看漲。中部團膳業者喊話，「這學期先撐過去，新學期要求漲價十元，漲幅約一成八，才符合成本」。桃園團膳業者表示，希望市府明年起協助廚餘清運費用，否則也將反映在餐費成本上。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信說，過去團膳業者補助養豬業者運送廚餘油資，每月約五萬元，今年預計上漲到每月十二、三萬元，建議每生每餐收三元廚餘處理費。

台中團膳業者指出，外訂團膳供應四菜一湯，扣除中央國產可溯源食材補助，每餐收費五十五元，相較於新竹每餐六十五元、台北六十五至七十五元，台中價格偏低，新學年度預估每餐六十五元才符合成本；台中已二年沒調價，同期食材漲價，薪資漲幅逾百分之七，加上少子化、國定假日增多，廠商收入減少，但廚工無法減少，若不漲價「巧婦難為無米之炊」。

團膳業者說，非洲豬瘟爆發後，為了清運廚餘焦頭爛額，目前只能照著契約走，但新學年度要求午餐規範與廚餘處理脫鉤，廚餘處理價格混亂，屆時勢必要增加餐費，否則要求教育局統一清運。

陳明信說，廚餘處理費非單一縣市問題，全台灣都得面對，而且各地處理量能不一，像台北市無堆肥廠，若無相關配套恐怕會出事；公會已與新北市教育局溝通，已獲承諾不會讓業者吸收成本，他建議所有業者，廚餘處理費每名學生每餐至少收三元。

台北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻表示，北市營養午餐有既定的議價機制，未來免費午餐補助價格確定後，才能研判是否需加價，呼籲北市府定價時，應把廚餘處理費與基本工資調整納入考慮。

台北市教育局說，將邀團膳業者、學校與家長代表研商午餐價格等，預計八月前完成。桃園市教育局表示，針對營養午餐廚餘處理，下周與農業局、環保局研商對策。台中市教育局也表示將持續與業者溝通。

高雄市教育局回應，學校午餐基準費每兩年檢討一次，一一五學年度已預訂要討論，將參考物價指數與整體財務負擔評估。台南市教育局則說，尚未接獲學校或業者反映。

六都唯一未宣布實施免費營養午餐的新北市，教育局表示若各校評估有成本上升壓力，可調查家長意願，由午餐供應委員會討論。

