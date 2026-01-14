快訊

日夜溫差大！周三清晨低溫下探10度 下周緊接另波冷氣團

聽新聞
0:00 / 0:00

台中營養午餐預約平台 挨批難用

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

全台吹起免費營養午餐風潮，台中市議員指出，中市府建構營養午餐供應預約平台，設立二年來僅四家業者使用，截至去年九月總交易量僅占全市蔬菜需求百分之一點三。團膳業者批評，北北桃類似平台有截切與冷鏈配送，還有補助，台中都沒有。中市農業局說，持續提升使用率。

為供應在地農產，避免天災或菜價漲影響營養午餐菜色，台中市二○二三年九月啟動「營養午餐供應預約平台」，二年來平均每月預約量偏低，僅五點三公噸，被質疑淪為「蚊子」平台。

議員邱愛珊說，中市預約平台僅提供原形蔬菜，沒有截切與冷鏈配送，對業者「不但沒優勢、甚至更不方便」；新北以果菜市場為單一窗口，建立首座有機裁切加工廠；桃園由農會契作媒合，串聯農民、加工廠與學校；台北透過北農統籌供應。「台中為什麼做不到？」

團膳業者說，北部廠商有食材補助，支付每公斤廿元截切、運送費用，就能冷鏈配送，台中平台沒補助，也沒相關服務，業者透過平台預約食材，不如向契作農場合作還更方便。

中市農業局說，已輔導台中果菜市場推動午餐團膳採購方案，加速申請流程、降低保證金等，將持續提升業者使用率；果菜市場冷鏈截切場、配銷中心預計今年啟用，屆時提供相關服務。

營養午餐 台中

延伸閱讀

台中市議會1月20日召開臨時會 聚焦營養午餐、廚餘

北市宣布學校營養午餐免費！孩子每天吃什麼、誰在把關？9個重點一次懂

新北營養午餐藍綠掀戰 蘇巧慧：不只要免費、還要高品質

黃偉哲跟進營養午餐稱潘朵拉盒子 他曝這1事才被點財政惡化

相關新聞

財神降臨！大樂透頭獎1.1億元一注獨得 開在「這縣市」

大樂透今晚開獎，台灣彩券公司指出，大樂透頭獎金額1.1億元在台南市永康區崑山里永大路2段63號的猜衆電腦投注棧開出，一位...

日夜溫差大！明清晨低溫下探10度 下周緊接另波冷氣團

明天起至周五大陸冷氣團減弱，但清晨受到輻射冷卻影響，低溫仍下探10度，日夜溫差大，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周末受南方...

「化學指紋」終結140年以來的神話？YouTuber復刻出可口可樂神秘配方了

YouTuber LabCoatz 近來透過「化學指紋」，意外撼動可口可樂守了140 年的神話？主打科學與工程的LabC...

星宇航空開航5年 獲選2026全球最安全航空公司第11名

全球權威航空評鑑機構Airline Ratings公布2026年度25大「最安全航空公司」，星宇航空以最年輕航空之姿入榜...

溪頭門票漲10元 遊客不滿塗鴉抗議「廁所、步道、涼亭都遭殃」

溪頭自然教育園區今年元旦起調漲門票，近日卻接連遭人塗鴉，從涼亭、廁所到樹頭都留下不滿漲價字樣，園方多次清除仍無法遏止，認...

醫證實「看電視能紓壓還可減肥」 1類型影片效果比較差

現代人生活忙碌，再加上飲食精緻，導致肥胖的人越來越多，減重也成為現代人的重要課題。「好日子診所」院長黃煜晏發文表示，壓力型肥胖最難處理，要處理這類型肥胖問題，關鍵就在於「紓壓」，不管是看電視、追劇，或者散步、洗澡、聽音樂都是很好的紓壓方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。