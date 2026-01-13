台鐵強化無差別攻擊應變 北車特定區1月22日演習

為提高無差別攻擊的因應作為，台鐵今天表示，台北車站特定區預計在1月22日下午2時進行演習，以無差別攻擊事件樣態為基礎，實地演習應變作為。

27歲張文去年12月19日在台北捷運台北車站及誠品生活南西店周遭，丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內4人死亡，各界關注。

為提高無差別攻擊的因應作為，台鐵今天發布新聞稿表示，1月22日下午2時，將以無差別攻擊事件樣態為基礎想定，並設定台北車站特定區內各場域發生危安事件，以實地、實景、有想定、無腳本等演練方式，運用既有設施、設備及人員，演示各單位間的應處作為。

台鐵說，這次演習以特定區9大事業體（包含台鐵、高鐵、台北捷運、桃園機場捷運、微風廣場，以及台北、站前、中山與誠品地下街）轄管場域為範圍。

台鐵表示，屆時將結合外援單位台北市政府消防局、警察局、衛生局、鐵路警察局、捷運警察隊等單位，進行災害及事件各體系間的聯合運作，整合轄內公、民營等各單位資源，發揮各機關及團體間聯繫功能，以減輕危害，確保特定區正常運作及民眾、旅客安全。

為配合演習，台鐵說，各單位在1月14、20日上午10時至下午4時及22日上午10時，將於特定區內軌道營運機構月台、地下街或連通道辦理無預警組合訓練；屆時請路過民眾或候車旅客於演習時段內，遵從引導並配合人員疏散避難等管制措施，也建議於該時段行經台北車站的旅客，提早進行行程安排。