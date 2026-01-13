日夜溫差大！明清晨低溫下探10度 下周緊接另波冷氣團

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天起至周五大陸冷氣團減弱，但清晨受到輻射冷卻影響，低溫仍下探10度，日夜溫差大。記者林伯東／攝影
明天起至周五大陸冷氣團減弱，但清晨受到輻射冷卻影響，低溫仍下探10度，日夜溫差大。記者林伯東／攝影

明天起至周五大陸冷氣團減弱，但清晨受到輻射冷卻影響，低溫仍下探10度，日夜溫差大，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周末受南方低壓影下，北東降雨機率增加，下周二再有另一波大陸冷氣團南下，北部將明顯降溫。

曾昭誠說，這波大陸冷氣團預計影響到明天，明（14日）清晨受到輻射冷卻影響，各地感受仍偏冷，但為偏乾的環境。

明天白天至周五（14至16日）大陸冷氣團減弱，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星降雨；周六、周日（17、18日）沒有明顯冷空氣南下，但南方有低壓靠近菲律賓，台灣東半部、基隆北海岸、大台北山區、恆春半島有局部短暫降雨。

下周一（19日）東北風增強，下周二（20日）有另一波大陸冷氣團南下，桃園以北、宜蘭有局部短暫降雨，花東、恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

溫度部分，曾昭誠指出，今天至周五需留意日夜溫差大，夜晚、清晨低溫約13至17度，明天北部、中部近山區低溫仍下探10度，白天溫度回升，高溫約22至25度，中南部高溫甚至可達25至28度。

下周一東北季風南下，北部、宜蘭高溫略降為18至20度，中南部周二才逐漸降溫，但屆時北部低溫已降至12、13度。

此外，曾昭誠表示，目前菲律賓附近的低壓中心還不明確，未來有持續發展的空間，但即便形成熱帶性低氣壓或颱風也不會直接影響台灣；根據歷史資料統計，過去1至3月沒有侵台的颱風。

