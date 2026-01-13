印尼最大媒體聚焦 台灣躍升印尼旅遊新口袋名單

快訊

中央社／ 台北13日電

印尼最大媒體「羅盤報」（Kompas）近日推出台灣旅遊專題報導，深入介紹台灣多元旅遊魅力與友善環境，顯示台灣正快速成為印尼民眾出國旅遊的「新口袋名單」。

「羅盤報」報導，隨著印尼民眾海外旅遊需求提升，旅遊選擇不再局限於鄰近國家。兼具距離適中、文化親近與高品質旅遊體驗的台灣，逐漸受到印尼旅客青睞。從壯麗的山海景觀、四季分明的自然風貌，到豐富多元的美食文化、便利交通與濃厚人情味，台灣成功吸引印尼旅遊市場目光。

「羅盤報」特別訪問台灣駐印尼副代表林信任。林信任表示，台灣長期致力打造穆斯林友善旅遊環境，近年成果獲國際肯定，台灣更名列「全球穆斯林友善旅遊國家」前3名，顯示台灣在餐飲、住宿、交通與旅遊服務等面向，具備完善且友善的接待條件。

林信任指出，台灣與印尼在文化、教育及觀光等層面交流日益密切，未來將持續深化雙方合作，讓更多印尼民眾進一步了解台灣，願意選擇台灣為旅遊目的地。

交通部觀光署雅加達台灣觀光服務處主任周士弼表示，今年台灣觀光以「美食、購物、樂活、浪漫」四大主題作為國際行銷主軸，切中印尼旅客的旅遊偏好與消費習慣。無論夜市小吃、百貨商圈、溫泉療癒，或浪漫湖景與城市風情，台灣都能提供多元且具深度的旅遊體驗。

周士弼指出，觀光署今年邀請多位印尼網紅與名人，親身走訪台灣，體驗不同主題行程，並透過社群平台與媒體分享第一手感受，使台灣旅遊不再只是單向介紹，而是透過真實體驗引發共鳴。

「羅盤報」報導，台灣在雅加達「無車日」於雅加達市中心主要幹道蘇迪曼大道登場的「台灣樂活之旅」活動，被視為具代表性的亮點案例。

報導指出，由於每逢週日清晨，蘇迪曼大道就化身為大型戶外活動空間。觀光署走進最貼近當地民眾生活的場域，透過大型LED螢幕呈現台灣山海景致，並邀請印尼意見領袖分享在台灣健行、衝浪及自行車旅遊的實際體驗，吸引大量民眾駐足。

報導說，該活動不僅著重旅遊資訊傳遞，更自然展現「從推廣到共創」的行銷模式，由在地民眾與KOL（關鍵意見領袖）一同參與互動。活動當天吸引數百名民眾參與，不少人即時拍攝、分享至社群平台，自發性擴散「台灣樂活之旅」相關話題。

針對台灣觀光署去年在印尼一系列推廣行銷活動，「羅盤報」報導，台灣逐步走進印尼民眾的生活想像與旅遊規劃之中，透過當地媒體報導、專業分享與實體推廣相互加乘，將有更多印尼旅客想親身走訪台灣，體驗台灣魅力。

