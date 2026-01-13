大樂透第115004期開獎

快訊

中央社／ 台北13日電

大樂透第115004期今晚開獎。中獎號碼為19、10、02、39、49、18，特別號24。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩 大樂透

