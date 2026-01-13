大樂透第115004期開獎

現代人生活忙碌，再加上飲食精緻，導致肥胖的人越來越多，減重也成為現代人的重要課題。「好日子診所」院長黃煜晏發文表示，壓力型肥胖最難處理，要處理這類型肥胖問題，關鍵就在於「紓壓」，不管是看電視、追劇，或者散步、洗澡、聽音樂都是很好的紓壓方式。

