中央社／ 台北13日電

今彩539第115011期開獎，中獎號碼16、17、19、31、06。3星彩中獎號碼907，4星彩中獎號碼7920。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

