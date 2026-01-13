西部幹線春節車票提前偷跑？台鐵緊急澄清說明
因應春節連假疏運需求，台鐵加開271班，東部幹線今天0時開搶，西部幹線明（14日）0時開搶、東線實名制則於周四（15日）0時開放訂票。但有民眾發現，今天已能訂購西部幹線返鄉車票，質疑偷跑；台鐵公司說明，今日可訂購的為跨線列車，明天才開放訂購基隆至潮州的西部幹線車票。
台鐵今天0時起開放東部幹線的車票訂位，西部幹線則是明天0時開賣，但有民眾線上搶票時發現，今天就能買到西部幹線的車票，質疑台鐵偷跑。
台鐵公司表示，自2026年2月12日至2月23日共12天，全線加開各級列車共計271班。東部幹線今天0時開搶，西部幹線明（14日）0時開搶、東線實名制則於周四（15日）0時開放訂票。
針對民眾質疑西部幹線春節車票偷跑一事，台鐵說明，明天0時將開放訂購的西部幹線車票，為基隆-潮州站間的春節車票。
民眾所指可購買到西部幹線的春節列車車次，台鐵指出，應為東部含跨線列車，為今日起開放訂購的車次。舉例來說，「台中-花蓮」車次為跨線列車，「彰化-台北-花蓮」為東部含跨線列車。
台鐵進一步說明，東部幹線車票是加開6趟車次，讓花東居民優先訂購，3天後再開放一般民眾訂購；東部實名制車票，則是另加開8趟東部幹線列車，其車票賣到乘車日的前3天，剩餘座位再開放 一般旅客訂購。
