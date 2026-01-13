醫證實「看電視能紓壓還可減肥」 1類型影片效果比較差

現代人生活忙碌，再加上飲食精緻，導致肥胖的人越來越多，減重也成為現代人的重要課題。「好日子診所」院長黃煜晏發文表示，壓力型肥胖最難處理，要處理這類型肥胖問題，關鍵就在於「紓壓」，不管是看電視、追劇，或者散步、洗澡、聽音樂都是很好的紓壓方式。

黃煜晏醫師寫道，我們的身體裡有個叫做HPA軸的東西，它位於大腦深處一個被稱為「下視丘」的地方，當大腦偵測到對自己有威脅的東西時，下視丘就會向大腦中的腦下垂體發出信號，腦下垂體接收到後就會分泌激素到血液中，並傳送至腎上腺，然後腎上腺會釋放一種使我們有能力迅速做出反應的能量叫做「皮質醇」，使心臟跳動得更快、更有力。

黃煜晏說適度的壓力對身體是好的，不好的其實是「長期壓力反應」，例如上司的責罵、哭鬧的小孩、待付的帳單、婆媳問題等等，「長期壓力反應」會讓人體持續產生高濃度的皮質醇，最終導致「壓力型肥胖」，還可能毀掉大腦。

那要怎麼改善「壓力型肥胖」？黃煜晏醫師點出關鍵在於「紓壓」，不要讓這些威脅在體內產生太久的壓力反應，因此他分享4種紓壓方法給大家參考。

1.看電視、看影片

黃煜晏說很多人都有失眠睡不好，但一坐在沙發上看電視沒多久就昏昏欲睡的經驗，而看影片可說是最常用的舒壓方式之一，因為追劇就是一個不折不扣的沈浸式體驗。他提醒看影片有個重點：絕對要放空看，「把影片打開後，記得關掉大腦、無腦看，如果看的是燒腦推理電影，放鬆效果就比較差」。

2.散步

黃煜晏表示散步的優點就是非常簡單，不需要任何器材，穿上鞋子就可以出門，但千萬不要走太快。他說自己最喜歡在疲勞的時候散步，可以看天空、看雲，聽風聲、聽鳥叫聲，讓自己沈浸在發現的樂趣中，暫時忘記生活中那些煩人的事情。

3.洗澡

洗澡可以把一身的穢物跟負能量沖掉，重新找回自己。黃煜晏建議淋浴時閉上眼，讓水柱打在身上，聽著嘩啦啦的水聲，想像自己在深山中的瀑布，站在水柱下修行，如果身體受得了，甚至可以用冷水洗澡，更為舒爽。

4.聽音樂

黃煜晏說音樂能夠讓人放鬆是毋庸置疑的，不一定要輕音樂或古典樂才能放鬆，在適當場合選擇適當的風格更好，例如想補充活力時聽點軟拍的電子音樂、睡眠時搭配大自然聲音（雨聲、風聲）、剛跟朋友吵完架可以聽悲歌讓自己大哭紓壓。

最後他認為在這個眾聲喧嘩的世界，可以讓人感到最放鬆休息的聲音或許就是寂靜。