協助強化職場減災計畫 消防署將與勞動部建立火災通報機制

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
勞動部13日「強化職場減災行動計畫第二波製造業火災爆炸及中小企業防災記者會。消防署／提供
勞動部13日「強化職場減災行動計畫」第二波製造業火災爆炸及中小企業防災記者會時，提到「與消防署合作串接事故資料，掌握火災爆炸高風險廠場」，消防署表示，已於2026年1月9日建立「內政部消防署通報勞動部職安署」LINE群組，針對各直轄市、縣(市)政府消防局遇有轄內發生火災、爆炸災害事件涉及人員受傷或死亡之「職業災害」案件時，橫向通報勞動部職業安全署。

消防署指出，已與勞動部建立串接廠場火災事故資料合作管道，後續將針對串接內容、方式及系統等，持續協商，以期善用相關防災資源，擴大防災效能。

為更有效遏止職業災害，勞動部今年1月啟動為期3年的「強化職場減災行動計畫」，繼去年12月19日首波鎖定職災風險最高的營造業後，13日再公布第二波減災重點，聚焦於災害嚴重度大的廠場火災爆炸及資源缺乏的中小企業，由部長洪申翰與經濟部產業發展署副署長鄒宇新及全國工業總會副秘書長陳鴻文共同說明減災策略重點，透過跨部會合作及公私協力，改善石化工廠老舊管線，並提供系統性產業輔導資源，協助落實現場安全衛生措施，共同守護勞工生命與工作安全。

勞動部 火災 爆炸

