長榮航空榮獲全球最安全航空公司第8名 連續13年榮獲飛安肯定

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
長榮航空連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，本次評比獲得第8名的肯定，也是全球前十大最安全航空公司中唯一入選的台灣航空公司。記者黃仲明／攝影
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com今天公布最新「全球最安全航空公司」評比結果，長榮航空獲得第8名的肯定，不但連續13年榮獲全球最安全航空公司殊榮，也是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司；除此之外，長榮航空也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。長榮航空表示，這些榮譽是對全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。

長榮航空總經理孫嘉明指出，飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務是持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來長榮航空將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。

長榮航空會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

長榮航空說明，AirlineRatings.com為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。

航空公司 長榮 飛安 永續

相關新聞

「化學指紋」終結140年以來的神話？YouTuber復刻出可口可樂神秘配方了

YouTuber LabCoatz 近來透過「化學指紋」，意外撼動可口可樂守了140 年的神話？主打科學與工程的LabC...

星宇航空開航5年 獲選2026全球最安全航空公司第11名

全球權威航空評鑑機構Airline Ratings公布2026年度25大「最安全航空公司」，星宇航空以最年輕航空之姿入榜...

溪頭門票漲10元 遊客不滿塗鴉抗議「廁所、步道、涼亭都遭殃」

溪頭自然教育園區今年元旦起調漲門票，近日卻接連遭人塗鴉，從涼亭、廁所到樹頭都留下不滿漲價字樣，園方多次清除仍無法遏止，認...

台中爆今年首例本土M痘！30歲男沒戴套中鏢 衛生局急匡接觸者

台中市衛生局今公布，近日出現今年首例M痘本土病例，個案為30多歲本國籍男性，因去年12月下旬出現皮疹、發燒、喉嚨痛及頭痛...

花蓮秀林鄉規模3.1地震 最大震度2級有感

2026年1月13日晚間19時12分，花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模3.1地震，深度16.2公里，最大震度2級，震央距離花蓮縣政府西南西方約14.2公里。

