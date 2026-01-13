讓失落樂譜重現光芒 鋼琴家陳涵專輯入圍葛萊美獎

快訊

中央社／ 台北13日電
台灣旅美鋼琴家陳涵（圖）錄音作品「佛羅倫絲．普萊斯」入圍第68屆葛萊美獎「最佳古典器樂獨奏」獎，最終結果將於美國時間2月1日揭曉。圖／陳涵提供（中央社）
台灣旅美鋼琴家陳涵（圖）錄音作品「佛羅倫絲．普萊斯」入圍第68屆葛萊美獎「最佳古典器樂獨奏」獎，最終結果將於美國時間2月1日揭曉。圖／陳涵提供（中央社）

2026年第68屆葛萊美獎將於美國時間2月1日揭曉，台灣旅美鋼琴家陳涵錄音作品「佛羅倫絲．普萊斯」入圍最佳古典器樂獨奏獎，讓美籍非裔作曲家普萊斯的失落樂譜重現光芒。

陳涵（Han Chen）這次入圍葛萊美獎，可以說是台灣藝術家除了專輯設計入圍與得獎之外，少見以古典演奏實力入圍葛萊美獎古典榜重要獎項。

陳涵接受中央社記者專訪表示，「我接到約翰・傑特（John Jeter）打電話來報訊入圍，兩人在電話裡一起大叫。」

陳涵1992年出生於台灣，9歲隨家人移居上海，是首名考入上海音樂學院附中鋼琴專業的台灣學生。18歲赴美國茱莉亞音樂學院、新英格蘭音樂院攻讀音樂。目前除演出與教授私人學生外，也在紐約市立大學研究院中心（CUNY Graduate Center）攻讀博士。

值得一提的是，葛萊美獎「最佳古典器樂獨奏（Best Classical Instrumental Solo）」獎項歷經變革，過去這一組只頒給獨奏家，現在是獨奏曲與協奏曲演奏家合併頒發，如果最終獲獎，獎項就是頒給陳涵與指揮約翰・傑特。

佛羅倫絲．普萊斯（Florence Price）是第一位被美國公認為古典交響樂創作的非裔女性作曲家，這次陳涵錄製的「D小調單樂章鋼琴協奏曲」，由約翰・傑特指揮馬爾默歌劇院管弦樂團演出，「這首樂曲命運多舛，作品總譜曾消失數十年，直到2009年才在作曲家廢棄的避暑小屋中偶然被發現。」

陳涵表示，他一直對當代音樂很有興趣，「小時候我在聽法國當代巨擘布列茲（Pierre Louis Joseph　Boulez）的專輯，我媽是鋼琴老師，她會從樓上直接大叫問我到底在聽什麼東西，叫我關掉，我那時候就受到很大鼓舞。」因為他認為，當代作曲家的奇思妙想，會讓他充滿對於未知音樂的好奇心，可以推動演奏家的極限。

陳涵表示，這首樂曲技藝精湛、熱情洋溢，深深打動人心，「它表現出普萊斯不斷努力將非裔美國人的音樂語彙融入古典音樂形式，隨著音樂出土，被遺忘的普萊斯再次受到關注。」

此外，陳涵說，現在的音樂家正處於一個重新思考如何賦予作品意義的時刻，「透過演奏可以填補音樂和社會連結的空白，我自己很興奮。」

