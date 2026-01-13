花蓮秀林鄉規模3.1地震 最大震度2級有感

今（2026）年1月13日19時12分24秒，花蓮縣秀林鄉附近發生規模3.1地震。這次地震震源深度約16.2公里，屬於極淺層地震，震央位置距離花蓮縣政府西南西方約14.2公里。最大震度為花蓮縣銅門地區的2級，震動範圍涵蓋花蓮縣及部分南投縣區域。依據現行測震資料，地震造成的搖晃為輕震，大部分民眾可感受到晃動，但無重大災害通報。

最大震度2級地區：花蓮縣

此次地震花蓮縣銅門地區獲報最大震度2級，屬於輕震。當地人多能感受到搖晃，室內懸掛物輕微晃動，靜止汽車輕輕搖晃。根據震度分級，輕震階段民眾應保持冷靜，檢視家中是否有物品損壞或掉落，並注意可能有餘震發生。

最大震度1級地區：南投縣

在南投縣部分地區觀測到1級震度，屬於微震，人靜止時可感覺微小搖晃，通常不會造成生活或建築上的影響。民眾可平常心面對地震情況，無須過度驚慌。

地震安全宣導

此次震度均低於3級，無需特殊震後措施，但仍提醒民眾於地震發生時，應遵守「趴下、掩護、穩住」原則，避免靠近窗戶或易碎物。地震後應檢查家中水電瓦斯管線是否正常，落實防震準備，並留意官方發布的餘震警報和訊息。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）