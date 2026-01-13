花蓮秀林鄉規模3.1地震 最大震度2級有感
花蓮秀林鄉發生規模3.1淺層有感地震
今（2026）年1月13日19時12分24秒，花蓮縣秀林鄉附近發生規模3.1地震。這次地震震源深度約16.2公里，屬於極淺層地震，震央位置距離花蓮縣政府西南西方約14.2公里。最大震度為花蓮縣銅門地區的2級，震動範圍涵蓋花蓮縣及部分南投縣區域。依據現行測震資料，地震造成的搖晃為輕震，大部分民眾可感受到晃動，但無重大災害通報。
最大震度2級地區：花蓮縣
此次地震花蓮縣銅門地區獲報最大震度2級，屬於輕震。當地人多能感受到搖晃，室內懸掛物輕微晃動，靜止汽車輕輕搖晃。根據震度分級，輕震階段民眾應保持冷靜，檢視家中是否有物品損壞或掉落，並注意可能有餘震發生。
最大震度1級地區：南投縣
在南投縣部分地區觀測到1級震度，屬於微震，人靜止時可感覺微小搖晃，通常不會造成生活或建築上的影響。民眾可平常心面對地震情況，無須過度驚慌。
地震安全宣導
此次震度均低於3級，無需特殊震後措施，但仍提醒民眾於地震發生時，應遵守「趴下、掩護、穩住」原則，避免靠近窗戶或易碎物。地震後應檢查家中水電瓦斯管線是否正常，落實防震準備，並留意官方發布的餘震警報和訊息。
▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言