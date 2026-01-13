家長注意！台中梧棲這家嬰幼兒海苔驗出鉛、鎘超標 食安處：全面下架
食藥署今公布最新抽驗結果，位於台中市梧棲區的奇屋公司販售嬰幼兒海苔「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」，驗出重金屬鉛、鎘含量超標。食安處表示，第一時間即派員稽查並要求業者全面下架回收，目前市面上已無該批產品流通風險，請消費者放心。
食安處說明，依食藥署公布結果，該產品檢出鉛含量為0.133 mg/kg（標準值0.050 mg/kg）、鎘含量為1.943 mg/kg（標準值0.040 mg/kg），不符合嬰幼兒副食品中汙染物質及毒素衛生標準。食安處已依違反食安法第17條及第48條規定，命業者限期改正；若屆期複驗仍不符規定，將依法裁處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
食安處強調，嬰幼兒對重金屬耐受度較低，因此相關法規標準訂定相當嚴格。為強化把關機制，食安處已於1月主動啟動「115年嬰幼兒食品擴大抽驗專案」，針對製造、輸入及販售端全面加強稽查，並將曾檢出不合格產品的業者列為重點抽驗對象。
食安處指出，目前已完成抽查20件嬰幼兒食品，品項包含寶寶米餅、磨牙餅乾、寶寶粥及寶寶麵等，檢驗結果正在進行中，後續將公布於「台中市食藥安智慧雲—食安GIS專區」，確保資訊公開透明。食安處表示，市府將持續以主動稽查、嚴格把關與即時揭露的方式，守護嬰幼兒飲食安全，讓家長放心、孩子安心成長。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言