家長注意！台中梧棲這家嬰幼兒海苔驗出鉛、鎘超標 食安處：全面下架

食藥署今公布最新抽驗結果，位於台中市梧棲區的奇屋公司販售嬰幼兒海苔「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」，驗出重金屬鉛、鎘含量超標。食安處表示，第一時間即派員稽查並要求業者全面下架回收，目前市面上已無該批產品流通風險，請消費者放心。

食安處說明，依食藥署公布結果，該產品檢出鉛含量為0.133 mg/kg（標準值0.050 mg/kg）、鎘含量為1.943 mg/kg（標準值0.040 mg/kg），不符合嬰幼兒副食品中汙染物質及毒素衛生標準。食安處已依違反食安法第17條及第48條規定，命業者限期改正；若屆期複驗仍不符規定，將依法裁處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食安處強調，嬰幼兒對重金屬耐受度較低，因此相關法規標準訂定相當嚴格。為強化把關機制，食安處已於1月主動啟動「115年嬰幼兒食品擴大抽驗專案」，針對製造、輸入及販售端全面加強稽查，並將曾檢出不合格產品的業者列為重點抽驗對象。

食安處指出，目前已完成抽查20件嬰幼兒食品，品項包含寶寶米餅、磨牙餅乾、寶寶粥及寶寶麵等，檢驗結果正在進行中，後續將公布於「台中市食藥安智慧雲—食安GIS專區」，確保資訊公開透明。食安處表示，市府將持續以主動稽查、嚴格把關與即時揭露的方式，守護嬰幼兒飲食安全，讓家長放心、孩子安心成長。