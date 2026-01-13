醫學中心114年Q2營收最高增5.86億 門診占比38%

健保點值去年前3季保0.95大關，第2季全面實施後，22家醫學中心營收較前一年同期增加，最高增加新台幣5.86億元；排除門診標靶治療、在宅急症照護等，醫學中心第2季門診占比為38%。

健保總額是匡列預算金額，醫療給付申報論點數計算，服務爆量點值會稀釋。衛生福利部中央健康保險署去年推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，強化醫院自主管理，減少無效醫療，全國健保點值去年前3季皆達到1點0.95元目標。

去年1月起，除台北區，北區、中區、南區、高屏區與東區開始執行個別醫院總額試辦計畫，第1季健保平均點值漂亮，達0.9746，進而增加醫院營收。以醫學中心為例，根據健保署提供資料，共計13家醫學中心，各家醫學中心營收相較113年同期，增加0.22億元至3.78億元。

台北區第2季起加入後，6區平均健保點值更上升至0.9792。根據健保署提供資料，營收相較113年第2季，114年第2季全面實施「個別醫院總額」制度後，全國23家醫學中心，其中22家營收增加0.6億元至5.86億元。

健保署長陳亮妤今天告訴中央社記者，營收增加2億元以內有9家醫學中心，2億至4億元達10家，4億元以上有3家，僅1家比前一年同期差，主因是正在配合消防法規整修中。這並不是只靠管理或核刪等手段就能達成，還有擴大整體健康資源挹注，提升健保點值、增加醫院營收。

醫學中心營收增加，民間團體與病友團體更在意肩負急重難罕症的醫學中心，應落實減少輕症門診量。陳亮妤指出，隨著醫療進步，許多治療已可在門診完成，如不少癌症標靶治療皆於門診進行。因此重大傷病相關門診治療，以及居家醫療，如居家或門診施打抗生素等，應予以排除。

陳亮妤表示，在檢視醫學中心輕症門診下轉情況，必須進行細緻分析，不宜將上述內容納入門診占比的計算範疇，否則對於配合政策的醫院並不公平。根據健保署統計，若排除重大傷病及政策配合等門診，去年第2季與第3季門診占比分別為38%與37.9%，均未達5成。

健保署將持續觀察政策介入效應及監測相關品質指標，引導醫院在一定總額範圍內，調整門住診比例，鼓勵醫院透過策略聯盟將輕症或穩定慢性病人下轉，落實分級醫療，將醫院資源留給急重難症病人。