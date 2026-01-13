快訊

個別醫院總額點值達標 健保署未接獲申訴減診限號

中央社／ 台北13日電
健保個別醫院總額上路滿週年，外界擔憂的醫院縮減門診、限制掛號名額、醫療人球等問題。圖為掛號示意圖。本報資料照片
健保個別醫院總額上路滿週年，外界擔憂的醫院縮減門診、限制掛號名額、醫療人球等問題，健保署未接獲申訴，去年前3季醫療服務點值達標，但有病患團體認為「財務負擔是否轉嫁病人」有待觀察。

健保總額是匡住預算金額，醫療服務超量，健保給付點值就會貶值，去年上路的「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，又稱個別醫院總額或小總額，是由醫院預設點數上限，超過上限，直接影響醫院獲得的給付，藉此強化醫院自主管理，減少無效醫療。

根據健保署統計，去年第1季全國醫院總額平均點值為0.9746元，較113年同期0.9501增加；去年第2季全國醫院總額平均點值為0.9792，較113年同期0.9456增加。

進一步各分區點值，台北區去年第1季尚未加入個別醫院總額計畫，當時點值是1點0.9422元，第2季加入後，點值上升至0.9526元，較113年同期上升。去年第1季就加入計畫的北區、中區、南區、高屏區、東區，點值為0.9880、0.9779、1.0041、1.0056及1.0095。

到了去年第2季，北區從0.9880再上升至0.9972，中區同樣點值增加，從0.9779增至0.9833，南區為1.0000，高屏區為0.9998，優於前一年同期的0.9586，東區則是1.0059。

健保署長陳亮妤今天告訴中央社記者，幾乎可以說台灣已有2/3的分區達到「1點1元」，這在健保總額實施以來相當難得。歷經第1季擴及全國的磨合期後，第2、3季院內管理已趨於穩定，接下來將進一步評估是否能推動更精緻化的「個別醫院總額」。

陳亮妤說，部分地區醫院肩負公共衛生政策任務，如防疫型醫院，或偏鄉、離島燈塔醫院必須保障病人就醫，這些地區確實存在醫療需求，「我們當然希望當地的醫療能夠發展起來」，因此不可能與都會地區醫院採用相同的成長率標準，健保給付上應提供更好的後援支持。

截至目前，健保署結算點值僅至去年第2季，雖然已經公開第3季點值數據，但屬於預估值。資料顯示，全國預估點值為0.9542，台北區為0.9229、北區0.9400、中區0.9461、南區1.0102、高屏區0.9949、東區1.0146。

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿指出，公務預算挹注及健保署各種制度多管齊下，114年各區點值應該都可維持在0.95以上，仍有許多面向需要持續關注，包含醫院是否刻意縮減賠錢科別，如兒科、急重症外科的診次，或縮減掛號名額。

劉桓睿也提到，各界都擔心的「醫療人球」案件，急重症病患被拒收、頻繁轉院的案例數，是否在月底或年底出現技術性關床或急診滯留時間拉長的現象；另外，財務負擔是否轉嫁病人，「總額制度限制了健保給付，醫院有可能從病患口袋找錢。」

不過，健保署各分區皆未接獲民眾申訴掛號費調漲，或申訴限制掛號名額、減診、拒診等。陳亮妤說，除了點值穩定之外，更重要的是病人權益，急重症就醫平穩，高價治療患者的就醫流向也持續監測，以罕病患者為例，並未出現人球問題。

健保署 重症 健保總額 偏鄉

