港務公司逆風突破「去年營收達235億」 年終獎金估最高4.4個月

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高雄港第七貨櫃中心。圖／港務公司提供
高雄港第七貨櫃中心。圖／港務公司提供

去年全球經濟成長趨緩、供應鏈重組與地緣風險升高的逆風中，台灣港務公司營收仍達235億元，創歷史新高，貨櫃量也達1351萬TEU。據了解，港務公司評估，去年年終獎金可望比照前年達4.4個月，實際金額仍要待行政院及交通部績效指標出爐。

台灣港務公司2025年營收達235億元，較2024年成長15億元，創下歷史新高，貨櫃量也達1351萬TEU；在郵輪市場部分，去年國際郵輪預報達567艘次、旅客數約115.67萬人次，已超越疫情前水準；另外，高雄港去年更獲得挪威船級社（DNV）全球貨櫃港運作效能評比第9名。

港務公司表示，去年營收確實創新高，法定盈餘應該也會達標，年終獎金要視行政院及交通部的績效評比為主，但整體來看，港務公司去年表現不錯。

據了解，港務公司評估2025年年終獎金，可望比照2024年達4.4個月，實際金額仍需待行政院及交通部評比績效指標出爐，其中包含工作考成及績效考成等。

港務公司董事長周永暉表示，隨著全球經濟發展，今年持續謹慎看待，目前三大航商表現都不錯，看起來會持平發展，關稅戰也來到最後階段，預期今年港務表現跟去年差不多，會持續關注，保持因應措施。

