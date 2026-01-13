台中爆今年首例本土M痘！30歲男沒戴套中鏢 衛生局急匡接觸者

台中市衛生局今公布，近日出現今年首例M痘本土病例，個案為30多歲本國籍男性，因去年12月下旬出現皮疹、發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，經醫師評估後1月9日採檢後確診為陽性通報。衛生局立即疫調，發現該男曾與異性發生未使用保險套的風險性行為，已匡列接觸者21天自我健康監測，目前均無症狀。

衛生局長曾梓展說，去年台中市確診7例M痘個案，年節將至，聚會與社交活動大幅增加，M痘主要透過高風險親密接觸傳播，民眾應提高警覺，避免透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。若約會時察覺對方臉部或身體出現疹子、水泡、膿疱等異常症狀，應避免親密接觸，以降低感染風險。

曾局長也提醒，若出現發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫大，或皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹及膿疱等疑似M痘症狀，請佩戴口罩並穿著長袖衣褲盡速就醫，並應主動告知醫師近期高風險場域活動史及接觸史，以利醫師及早判斷、即時治療，避免疫情擴散。

衛生局說明，接種疫苗是預防M痘最有效的防線。研究顯示，接種第1劑滿14天後具4至8成保護力，完成2劑接種則可提升至9成。目前台中市共有55家醫療院所提供公費接種服務，凡近1年內曾有高風險性行為、罹患性病或性接觸對象符合條件者，皆可透過市府疫苗預約系統登記，呼籲符合資格者應盡速完成兩劑疫苗接種，在節慶歡聚之餘共同守護公共衛生安全。