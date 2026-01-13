快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

聽新聞
0:00 / 0:00

台中爆今年首例本土M痘！30歲男沒戴套中鏢 衛生局急匡接觸者

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局說明，接種疫苗為預防M痘最有效的方式。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局說明，接種疫苗為預防M痘最有效的方式。記者趙容萱／攝影

台中市衛生局今公布，近日出現今年首例M痘本土病例，個案為30多歲本國籍男性，因去年12月下旬出現皮疹、發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，經醫師評估後1月9日採檢後確診為陽性通報。衛生局立即疫調，發現該男曾與異性發生未使用保險套的風險性行為，已匡列接觸者21天自我健康監測，目前均無症狀。

衛生局長曾梓展說，去年台中市確診7例M痘個案，年節將至，聚會與社交活動大幅增加，M痘主要透過高風險親密接觸傳播，民眾應提高警覺，避免透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。若約會時察覺對方臉部或身體出現疹子、水泡、膿疱等異常症狀，應避免親密接觸，以降低感染風險。

曾局長也提醒，若出現發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫大，或皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹及膿疱等疑似M痘症狀，請佩戴口罩並穿著長袖衣褲盡速就醫，並應主動告知醫師近期高風險場域活動史及接觸史，以利醫師及早判斷、即時治療，避免疫情擴散。

衛生局說明，接種疫苗是預防M痘最有效的防線。研究顯示，接種第1劑滿14天後具4至8成保護力，完成2劑接種則可提升至9成。目前台中市共有55家醫療院所提供公費接種服務，凡近1年內曾有高風險性行為、罹患性病或性接觸對象符合條件者，皆可透過市府疫苗預約系統登記，呼籲符合資格者應盡速完成兩劑疫苗接種，在節慶歡聚之餘共同守護公共衛生安全。

衛生局 M痘 疫苗 發燒 性行為 保險套

延伸閱讀

僅需打一劑！20價肺炎鏈球菌疫苗15日起開打 供3類對象免費打

打造健康生活圈 大臺中人文學院公益講堂首場登場

臺中市立老人復健綜合醫院開幕，首創「醫養合一」於同一院區創新模式

台中巨擘級市立醫療園區誕生！醫療、長照、公益服務一次到位

相關新聞

我應該死了！想跳懸崖、滾雪坡 知名登山家呂忠翰揭恐怖瀕死經驗

「終於知道，為什麼登山的人會突然跳懸崖、滾雪坡，我當時就有這樣的想法。」國內知名登山家呂忠翰（阿果）回憶起，2022年5...

非巧合！5原因冬天老人易跌倒 醫示警：保暖做錯風險更高

天氣變冷，長者跌倒意外頻傳，胸腔暨重症專科醫師黃軒今（13）日在臉書發文指出，冬天確實是老人跌倒與骨折的高峰期，這並非巧合，而是有明確醫學根據的事實。他分享臨床與急診觀察，強調冬季會同時啟動多項跌倒風險，讓長者處於更危險的環境中。

僅需打一劑！20價肺炎鏈球菌疫苗15日起開打 供3類對象免費打

疾管署升級公費肺炎鏈球菌疫苗，原提供13價及23價各一劑接種，今年採購20價的單價肺炎鏈球菌疫苗，民眾僅需施打一劑，即可...

遭旅行社「話術誘導」…移民署：申辦中國邊境旅遊護照將喪失台灣身分

移民署今天表示，近期有國人被旅行社誤導，申辦「中國一次性邊境旅遊護照」赴俄旅遊；因違反兩岸條例相關規定，已依法通報並廢止...

花蓮秀林鄉規模3.1地震 最大震度2級有感

2026年1月13日晚間19時12分，花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模3.1地震，深度16.2公里，最大震度2級，震央距離花蓮縣政府西南西方約14.2公里。

個別醫院總額點值達標 健保署未接獲申訴減診限號

健保個別醫院總額上路滿週年，外界擔憂的醫院縮減門診、限制掛號名額、醫療人球等問題，健保署未接獲申訴，去年前3季醫療服務點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。