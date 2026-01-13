經濟部增列「鬼頭刀」輸出規定代號 出口須先經農業部核准
經濟部13日表示，為加強鬼頭刀出口管理，配合農業部要求，將鬼頭刀等2項貨品增列輸出規定代號，出口前須應先經農業部核准。
經濟部表示，鱰魚俗名「鬼頭刀」，是我國沿近海重要經濟水產品，年均出口量為新台幣6億元，其中逾80%外銷美國。農業部為輔導產業符合市場國對進口水產品可追溯管理之規定及捕撈規範，因此訂定「鬼頭刀出口應遵行事項」，並定自2026年4月1日生效。
經濟部表示，為加強鬼頭刀出口管理，農業部請國際貿易署對CCC0303.89.89.42-2「冷凍鱰魚」及CCC0304.89.90.23-1「冷凍鱰魚片」等2項貨品增列輸出規定代號「441」（應檢附農業部同意文件），意即本案貨品出口前，應先經農業部核准。
另外，經洽據財政部關務署，海關實務執行面可配合辦理，因此配合農業部管理需要，增列此輸出規定。
