經濟部增列「鬼頭刀」輸出規定代號 出口須先經農業部核准

天氣變冷，長者跌倒意外頻傳，胸腔暨重症專科醫師黃軒今（13）日在臉書發文指出，冬天確實是老人跌倒與骨折的高峰期，這並非巧合，而是有明確醫學根據的事實。他分享臨床與急診觀察，強調冬季會同時啟動多項跌倒風險，讓長者處於更危險的環境中。

2026-01-13 15:11