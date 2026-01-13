溪頭門票漲10元 遊客不滿塗鴉抗議「廁所、步道、涼亭都遭殃」

溪頭自然教育園區今年元旦起調漲門票，近日卻接連遭人塗鴉，從涼亭、廁所到樹頭都留下不滿漲價字樣，園方多次清除仍無法遏止，認定已涉毀損行為報警處理，強調將依法究責，呼籲民眾理性表達意見，勿破壞珍貴自然環境。

溪頭自然教育園區位於鹿谷鄉，是台大實驗林7個營林區之一，園區內遍植杉木、柏樹、紅檜、銀杏與孟宗竹，擁有木本植物約300種、草本植物約1300種、鳥類70種，古木參天、林道縱橫，大學池與竹橋更是代表性地標。

園區表示，約1周前陸續發現園內遭人以麥克筆塗鴉，內容多為「漲價無理、欺負老人」等字句，起初出現在涼亭與疏伐後的樹頭，原以為書寫者發洩後便會停手，未料派員清除後，塗鴉範圍反而擴大，連廁所外牆、小便斗牆壁、步道入口與梁柱都遭殃，嚴重影響園區景觀。

園方指出，從塗鴉位置與高度研判，塗鴉者應為同一名男性遊客，且多選在沒有監視器的偏僻地點下手，對園區環境相當熟悉。由於清除不易，且已涉及破壞設施與林木，恐違反刑法毀損罪及森林法相關規定，為遏止歪風，昨天已向警方報案，後續若查獲將依法送辦。

溪頭園區早年全票為200元，65歲以上長者僅收10元清潔保險費，多年來吸引大量銀髮族成為常客。隨著遊客量與維護支出逐年增加，加上平均每月有10多起長者登山跌倒意外，保險成本攀升，園區在凍漲20年後，2023年曾調整票價，引發部分高齡遊客反彈。今年再度調整票價後，疑似再度引發不滿情緒。

園方強調，票價調整是基於營運與安全成本考量，若真正喜愛溪頭的自然環境，更應共同維護園區公物與景觀，切勿因情緒宣洩而以身試法。 溪頭自然教育園區元旦起調漲票價，疑似有遊客不滿，在園區內以麥克筆寫下「漲價無理、欺負老人」等文字，讓園區不勝其擾。圖／溪頭自然教育園區提供 溪頭園區元旦起調漲票價，疑似石柱遭遊客以麥克筆寫下「漲價無理、欺負老人」等字句。圖／溪頭自然教育園區提供 溪頭園區涼亭遭寫下「漲價無理、欺負老人」等不滿文字。圖／溪頭自然教育園區提供 溪頭園區涼亭遭寫下「漲價無理、欺負老人」等塗鴉文字。圖／溪頭自然教育園區提供