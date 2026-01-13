65歲以上人口數超過467萬 民團籲：長照不能等到完全失能才啟動
台灣已正式邁入超高齡社會，據統計，全台65歲以上人口已達467萬3155人，其中，獨居長者人數已突破118萬人，占老年總人口達25.8%。中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，高齡者不等於弱勢，高齡也不等於長照，而長照更不能等到完全失能才啟動，政府應該提升長者的整體生活品質，從「照顧」走向「賦能」。
張淑卿指出，過去「老人福利」的概念，就是等變成弱勢了，政府再提供協助資源。但是目前超過467萬的高齡長者，有些人還很健康、有活力，還可以繼續社會參與，不只是活躍老化，甚至是生產老化。健康或亞健康的長者可以繼續工作，或是當志工，創造社區互助共生，實現「在地安老」與「老有所用」。
老人福利推動聯盟積極推動將「老人福利法」升級修訂為「高齡者權益保障法」，期盼透過完善的法制保障，具體落實長者在安全、安心、安養、安定、安居等「五安」願景。衛福部次長呂建德表示，目前全台7748個村里中，已成立超過5100處據點，涵蓋率約60%，將以達到「一村里一據點」為目標。
呂建德強調，社區照顧關懷據點以發揮自助及互助功能為核心，包括電話問安、關懷訪視、餐飲訪視、健康促進等。另外，針對獨居老人，衛福部社家署在韌性特別預算中編列「強化獨居老人關懷服務」，共計62.7億，預計在115年到116年辦理強化獨居老人服務、擴大安裝緊急救援裝置、加強送餐服務等政策，進行完整全面的訪視。
呂建德說，透過前端的親臨訪視與電話關懷，後端會補助各地方政府成立「呼叫中心」（Call Center），接住民眾的需求，一旦有獨居老人按下緊急求救鈴等，若表達需要送醫治療，第一時間將通知消防局、衛生局或村里長，讓需求被銜接。
※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線
