周末水氣漸增…7縣市夜晚清晨防10度以下低溫 16日前溫差大

氣象署表示，今晚至明晨新北、桃竹等7縣市有攝氏10度以下低溫，持續日夜溫差大，周末略回溫但水氣漸增；預估20日又一波大陸冷氣團南下，各地轉偏濕冷，可能持續至22、23日。

中央氣象署今天傍晚發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今晚至明天上午新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣局部地區注意10度以下氣溫（黃色燈號）。

氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，16日之前各地多雲到晴偏乾，僅東半部地區及恆春半島零星短暫雨；周末17、18日水氣增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島轉為局部短暫雨，持續至下周，北部、宜蘭及花東易有局部短暫雨，新竹以南大致多雲到晴。

氣溫方面，曾昭誠說，明天平地低溫約13至16度，早晚偏冷的情況持續至16日清晨；白天北部、宜蘭約23、24度，中南部25至28度，各地舒適至偏暖，一直到周末，各地都可能會有日夜溫差超過10度的情形。

曾昭誠進一步說明，這一波大陸冷氣團預估15日減弱，但夜晚清晨因輻射冷卻影響明顯，氣溫仍然偏低；周末兩天低溫略為回升。19日東北季風增強，各地低溫約16至20度，白天北部約18至20度，中南部約25至28度。

曾昭誠指出，20日又有大陸冷氣團南下，北部平地低溫約13、14度，中南部約15度；冷氣團強度還有調整的空間，但影響時間可能持續至22、23日，且水氣偏多，幾乎整周感受都偏濕冷。

曾昭誠提到，位於菲律賓東南方海面的熱帶系統，最快16日可能增強為熱帶性低氣壓或颱風，結構不佳，有待觀察；目前台灣主要受北方系統影響，就算颱風形成，也難以北上直接影響台灣，不過可能有部分水氣傳入。

另外，15日、17日及18日的清晨中南部地區易有局部霧或低雲，影響能見度；16、17日花東沿海注意長浪。