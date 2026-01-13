「化學指紋」終結140年以來的神話？YouTuber復刻出可口可樂神秘配方了

快訊

聯合報／ 記者闕志儒／即時報導
可口可樂的配方，一直以來都是廠商最高機密。(美聯社資料照片)
YouTuber LabCoatz 近來透過「化學指紋」，意外撼動可口可樂守了140 年的神話？主打科學與工程的LabCoatz花了一整年時間，拒絕相信「秘方不可破解」，透過化學分析與反覆實驗，聲稱成功重現幾乎一模一樣的可口可樂。影片上線短時間內破百萬觀看，也讓「世界上只有兩個人知道配方」的傳說，再次引爆話題。

「化學指紋」意指透過先進的分析技術跟數據計算方法，識別出複雜樣品中整體的化學特徵。這回LabCoatz團隊利用化學指紋分析，從分子層面解鎖可口可樂的化學結構，發現關鍵不只在糖、咖啡因或磷酸，而是長年被模糊帶過的「天然香料」。排除多種香料後，真正的突破點竟是「單寧」（Tannins）——來自茶葉的乾澀口感來源，難怪可樂總被形容有種說不出的清新感。

盲測結果更耐人尋味，多數人直呼「幾乎分不出來」，有人甚至給出 9.5 分高評價。如果可口可樂真正的護城河是味道配方，如今透過化學分析解構了配方，那這品牌神話，還依然深不可測嗎？

對了，若擔心可口可樂公司會因此追究 LabCoatz 的法律責任？他在影片中也特別說明：可口可樂的配方從未申請專利，因此在法律上，重製並不違法。

YouTuber LabCoatz宣稱找到了可口可樂的配方。圖／摘自YouTube
可口可樂的配方，一直以來都是廠商最高機密。(法新社資料照片)
可口可樂 化學指紋 LabCoatz YouTuber

