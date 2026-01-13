北市1.3萬菸酒販售業者留意 包裝、廣告混淆原產地最重罰50萬

北市財政局指出，為防止進口酒利用包裝、廣告促銷內容混淆原產地，新制元旦已上路，明定酒品包裝如標示非原產地之地名，其字體不得大於原產地標示；廣告促銷使用非原產地地名之相關文字、圖形，應以同等篇幅補充說明原產地。

近年因大陸產製啤酒出口至台灣，有立委認為，應針對酒類包裝產地有更明確標示，避免消費者誤判或誤解進口啤酒的原產地。財政部在去年4月22日發布解釋令，並自115年1月1日起生效。

北市財政局長胡曉嵐指出，依財政部解釋令，進口酒之容器與其外包裝上，如標示非實際原產地之地名，且字體明顯大於依法標示之原產地名稱，又與商標或品牌無關，即構成「使人誤信之情事」，可依菸酒管理法規定處罰3萬元至50萬元。

另外，酒的廣告或促銷內容，如使用非屬原產地地名之相關文字、圖形、記號、圖片，且未於同一頁面或畫面以同等篇幅補充說明其原產地，則構成「易生誤解之內容」，可依菸酒管理法處以3萬元至50萬元罰款。

台北市轄內菸酒進口業者逾千家、菸酒販賣業者約1萬3000餘家，財政局指出，新制影響層面廣泛，進口商、經銷商及酒品廣告促銷相關業者，應全面檢視酒品包裝文字及廣告內容，市府將透過抽檢業者，確認市面上流通之酒品應符合規範，並持續加強宣導相關法規，呼籲業者切勿以身試法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康