快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇航空開航5年 獲選2026全球最安全航空公司第11名

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空名列全球權威航空評鑑機構 Airline Ratings 公布2026年度「最安全航空公司」第11名，以亮眼成績躋身全球航空安全表現的領先行列。圖／星宇航空提供
星宇航空名列全球權威航空評鑑機構 Airline Ratings 公布2026年度「最安全航空公司」第11名，以亮眼成績躋身全球航空安全表現的領先行列。圖／星宇航空提供

全球權威航空評鑑機構Airline Ratings公布2026年度25大「最安全航空公司」，星宇航空以最年輕航空之姿入榜，名列第11名，以亮眼成績躋身全球航空安全表現的領先行列。星宇航空執行長翟健華表示，日前才獲得Airline Ratings 7-Star PLUS最高等級認證，深感榮幸又獲選2026年全球最安全航空公司第11名，是全體同仁長期投入飛航安全、嚴謹落實每一項作業細節的成果。

Airline Ratings執行長Sharon Petersen表示，一般不會將成立時間較短的航空公司納入評比，但星宇航空作為相對年輕的航空公司，其在安全制度建構、營運透明度及整體安全文化上的表現極為突出，在機上安全稽核中更獲得了接近滿分的成績，深獲國際航空業界高度評價，儘管星宇航空是航空產業的新進者，卻已為業界樹立了極高的標準，因此即便成立時間不長，仍在本次評選中即獲得最高等級的肯定。

Airline Ratings說明，能躋身全球最安全航空公司前25名，代表航空公司在面對各類事件時，能透過專業機組訓練、完善程序與高度通報文化以有效控管風險。星宇航空在相關指標上的表現，充分展現其成熟且嚴謹的飛安管理能力。

星宇航空執行長翟健華指出，雖然星宇航空開航短短5年，但團隊由航空界經驗豐富的專業人員組成，正因如此才能在短時間內建立多條航線，同時維持高標準的飛安管理。星宇航空始終相信，飛安不是口號，而是需要在每天的營運、訓練與決策中持續累積的承諾。希望透過這次評鑑結果，驗證星宇航空在飛航安全上的堅持與責任，是令旅客安心的飛航選擇。

星宇航空自創立以來，即以國際最高安全標準為核心，持續投資新世代機隊、強化駕駛艙與客艙安全管理機制，並落實飛行員與客艙組員的專業訓練與風險意識養成。未來將持續為旅客打造更安心、舒適且具國際水準的飛行體驗。

星宇航空說明，Airline Ratings為專注於航空安全與產品評比的國際專業平台，本次名單從其長期監測的320家航空公司中進行評鑑，綜合考量事故率、機隊年齡、重大事故紀錄、飛行員訓練、國際安全稽核結果，以及近年備受重視的亂流預防與機上安全管理等多項關鍵指標。

星宇航空團隊由航空界經驗豐富的專業人員組成，因此，星宇航空才能在短時間內建立多條航線，同時維持高標準的飛安管理。圖／星宇航空提供
星宇航空團隊由航空界經驗豐富的專業人員組成，因此，星宇航空才能在短時間內建立多條航線，同時維持高標準的飛安管理。圖／星宇航空提供
星宇航空以最年輕航空公司之姿，獲得Airline Ratings 7-Star PLUS最高等級認證，且名列2026年全球最安全航空公司第11名。圖／星宇航空提供
星宇航空以最年輕航空公司之姿，獲得Airline Ratings 7-Star PLUS最高等級認證，且名列2026年全球最安全航空公司第11名。圖／星宇航空提供

星宇 航空公司 飛安 航線

延伸閱讀

68%旅客具高度數位素養！ 不只是票價，更在乎「整體感」旅程體驗

星宇發1個月年終獎金使員工炸鍋 薪資平台揭真實平均年薪

華航業績兩個新高 星宇、虎航同步登峰

搭星宇頭等艙惹火商務客！陳漢典喊冤「公道自在人心」

相關新聞

我應該死了！想跳懸崖、滾雪坡 知名登山家呂忠翰揭恐怖瀕死經驗

「終於知道，為什麼登山的人會突然跳懸崖、滾雪坡，我當時就有這樣的想法。」國內知名登山家呂忠翰（阿果）回憶起，2022年5...

非巧合！5原因冬天老人易跌倒 醫示警：保暖做錯風險更高

天氣變冷，長者跌倒意外頻傳，胸腔暨重症專科醫師黃軒今（13）日在臉書發文指出，冬天確實是老人跌倒與骨折的高峰期，這並非巧合，而是有明確醫學根據的事實。他分享臨床與急診觀察，強調冬季會同時啟動多項跌倒風險，讓長者處於更危險的環境中。

僅需打一劑！20價肺炎鏈球菌疫苗15日起開打 供3類對象免費打

疾管署升級公費肺炎鏈球菌疫苗，原提供13價及23價各一劑接種，今年採購20價的單價肺炎鏈球菌疫苗，民眾僅需施打一劑，即可...

遭旅行社「話術誘導」…移民署：申辦中國邊境旅遊護照將喪失台灣身分

移民署今天表示，近期有國人被旅行社誤導，申辦「中國一次性邊境旅遊護照」赴俄旅遊；因違反兩岸條例相關規定，已依法通報並廢止...

星宇航空開航5年 獲選2026全球最安全航空公司第11名

全球權威航空評鑑機構Airline Ratings公布2026年度25大「最安全航空公司」，星宇航空以最年輕航空之姿入榜...

北市1.3萬菸酒販售業者留意 包裝、廣告混淆原產地最重罰50萬

北市財政局指出，為防止進口酒利用包裝、廣告促銷內容混淆原產地，新制元旦已上路，明定酒品包裝如標示非原產地之地名，其字體不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。