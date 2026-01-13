快訊

客製化輔具 職災預防重建中心協助勞工重返職場

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
財團法人職業災害預防及重建中心去年推動「職災勞工客製化工作輔具開發試辦計畫」，為職災勞工打造專屬輔具。記者葉冠妤/攝影
財團法人職業災害預防及重建中心去年推動「職災勞工客製化工作輔具開發試辦計畫」，透過職場實地訪視與操作分析、功能評估、開發設計等，為職災勞工打造專屬輔具。

市售輔具未必適合個別職災勞工，職災重建預防中心去年推動「職災勞工客製化工作輔具開發試辦計畫」，委託成大組成職能治療與工業設計團隊，透過需求分析、資源檢視，為勞工打造更貼合工作情境的專屬輔具。

一名38歲男性的機械維修技術員，工作需要進行機台拆卸、零件組裝上機等，須搬抬5到10公斤重物，不幸發生職災後，導致臂神經叢損傷，左手手臂無力再也無法抬高，多數動作只能以好手帶壞手進行擺位。

成大健康照護科學研究所副教授張哲豪說，經過現場實地訪視，了解他的工作內容，再進行客製化的設計、測試，還要跟廠商洽談材料等，前後花了三個月設計出穿戴單肩背袋，以氣壓棒原理拉升、撐起左手臂，負重量可達8、9公斤，協助該名機械維修技術員順利回到熟悉的工作現場。

重建中心說，經試辦計畫服務，購置客製化輔具有21案，未來希望能擴展計畫時間與合作單位，延升至中部、北部地區。

財團法人職業災害預防及重建中心委託成功大學組成職能治療與工業設計團隊，客製化職災勞工專屬輔具。記者葉冠妤/攝影
輔具 職災 災害 職場

