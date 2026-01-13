聽新聞
0:00 / 0:00
客製化輔具 職災預防重建中心協助勞工重返職場
財團法人職業災害預防及重建中心去年推動「職災勞工客製化工作輔具開發試辦計畫」，透過職場實地訪視與操作分析、功能評估、開發設計等，為職災勞工打造專屬輔具。
市售輔具未必適合個別職災勞工，職災重建預防中心去年推動「職災勞工客製化工作輔具開發試辦計畫」，委託成大組成職能治療與工業設計團隊，透過需求分析、資源檢視，為勞工打造更貼合工作情境的專屬輔具。
一名38歲男性的機械維修技術員，工作需要進行機台拆卸、零件組裝上機等，須搬抬5到10公斤重物，不幸發生職災後，導致臂神經叢損傷，左手手臂無力再也無法抬高，多數動作只能以好手帶壞手進行擺位。
成大健康照護科學研究所副教授張哲豪說，經過現場實地訪視，了解他的工作內容，再進行客製化的設計、測試，還要跟廠商洽談材料等，前後花了三個月設計出穿戴單肩背袋，以氣壓棒原理拉升、撐起左手臂，負重量可達8、9公斤，協助該名機械維修技術員順利回到熟悉的工作現場。
重建中心說，經試辦計畫服務，購置客製化輔具有21案，未來希望能擴展計畫時間與合作單位，延升至中部、北部地區。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言