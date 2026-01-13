侵襲性肺炎鏈球菌病例創5年新高 致死率最高2成…疾管署：提防老人殺手

「侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）」有著「老人殺手」之稱，疾管署統計，2025年累計347例病例，為近5年最高，其中36例死亡，確定病例中以65歲以上居多，約占5成。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，近年IPD病例增加與免疫負債有關，建議高風險族群接種疫苗。

根據全球調查與國內流行病學資料顯示，肺炎高居國人十大死因第三位，臨床顯示，感染肺炎鏈球菌，常見症狀為高燒、咳嗽、氣喘、胸痛、頭痛、頸部僵硬、嘔吐、意識不清等症狀，一旦惡化為腦膜炎，則可能出現頭痛、惡心、發燒、頸部僵硬、抽搐、昏迷等神經學症狀。兒童則會出現痙攣、癲癇、智障、聽力障礙等後遺症。

邱政洵指出，肺炎鏈球菌是造成肺炎最重要的致病菌之一，感染致死率高達兩成，即使經過治療，仍有人出現嚴重併發症，例如腦膜炎，可能導致慢性神經障礙。新冠疫情期間大家配戴口罩、勤洗手等，導致「免疫負債」，解封後面對社區流行病毒、細菌，自然感染個案逐年增加。根據監測結果，2024年以後，侵襲性肺炎鏈球菌感染症感染個案數逐漸上升。

接種疫苗是預防肺炎鏈球菌感染最好的方法，但目前完整接種肺炎鏈球菌疫苗的65歲以上長者僅157萬人，接種率33.5％，邱政洵表示，肺炎鏈球菌可能引發肺炎、敗血症、腦膜炎，這些侵襲性感染死亡率很高，高風險族群，如幼兒、有慢性病或免疫力低下患者、長者，一旦感染，症狀比較嚴重，建議接種疫苗預防感染。

疾管署發言人林明誠表示，完整接種新肺炎鏈球菌13價與23價疫苗者的65歲以上民眾約157.4萬人，接種完成率33.5%；僅接種23價疫苗者約55.8萬人，僅接種13與15價疫苗者約67萬人，均未接種者約189.8萬人、55至64歲原住民及19至64歲高風險對象接種13價疫苗約2.4萬人次、23價疫苗約1.9萬人次。