監院指食品包裝塑膠微粒風險 食藥署：持續研修評估

快訊

中央社／ 台北13日電
食藥署表示，針對包括塑化劑、雙酚A等受關注物質，由於國際間已有最新的風險評估及管制動態，皆已預訂納入評估研修範疇中。本報資料照片
有關監察院指出台灣食品器具及包裝恐有釋出塑膠微粒疑慮，食藥署今天說，研究發現因文獻資料有限，國際間現階段尚無法估算風險以制定管理政策，將持續規劃評估。

衛生福利部食品藥物管理署表示，針對包括塑化劑、雙酚A等受關注物質，由於國際間已有最新的風險評估及管制動態，食藥署皆已預訂納入評估研修範疇中。

監察院11日表示，台灣自來水淨水場飲用水及原水都有檢出塑膠微粒，卻未納入定期水質監測，食藥署也未對食品器具及包裝釋出的塑膠微粒建構完整風險評估，塑化劑管理遲未檢討，因此要求行政院督促環境部、衛福部、海委會、經濟部改進。

食藥署今天透過文字說明，食藥署在民國107至110年間執行食品中塑膠微粒相關委託辦理研究，研究成果指出，由於已發表的研究文獻資料有限，故各國現階段尚無法針對風險進行估算，另科學界針對塑膠微粒對人體健康危害效應及暴露風險尚無明確共識，各國尚無法訂定有效的管理政策。

此外，食藥署表示，經查國家科學及技術委員會正請國家衛生研究院、台灣大學及陽明交通大學執行「塑膠微粒暴露科學、人體健康及風險治理」相關計畫，該計畫預計執行至今年7月底，食藥署將視相關計畫執行成果，再行評估是否於116年再次針對食品中塑膠微粒執行相關研究。

食藥署強調，近兩年（113至114年）已透過委託辦理計畫，針對「食品器具容器包裝衛生標準」辦理重新評估作業，針對包括塑化劑、雙酚A等關注物質，由於國際間皆已有最新風險評估及管制動態，食藥署皆已預訂納入評估研修範疇中。

食藥署 塑膠微粒 塑化劑 監察院 食安

