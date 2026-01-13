快訊

上國道少做1件事「年奪21命」 事故致死率飆3.6倍

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
安全帶小知識。圖／高公局提供
安全帶小知識。圖／高公局提供

高速公路行車速度快，若發生事故，傷亡程度往往比一般道路嚴重，去年因未繫安全帶導致死亡事故共19件、釀21死。交通部高公局提醒，無論出遊或走春，駕駛人及前後座乘客都應繫妥安全帶，兒童須使用合適安全座椅，且僅能放置在後座，才能有效降低事故傷亡風險。

高公局統計，2025年因未依規定繫妥安全帶而導致死亡的事故共19件，造成21人死亡，而未繫安全帶乘客的事故致死率，約為已繫安全帶者的3.6倍，顯示於高速行駛道路上，若未正確使用安全帶，車輛發生碰撞時，車內人員極易因強大衝擊力向前衝撞、拋飛車外，甚至再遭其他車輛二次撞擊，導致嚴重傷亡。

高公局指出，依道路交通管理處罰條例規定，汽車行駛於高快速公路，若車內人員未依規定繫安全帶，可處駕駛人3000至6000元罰鍰；另孩童應依規定使用合適兒童安全座椅，依同條第3項，小型車附載幼童若未安置於安全座椅，可處駕駛人1500至3000元罰鍰。

高公局表示，為維護國道行車秩序與用路安全，國道公路警察局已運用科技執法設備，持續取締未繫安全帶等違規行為，提醒用路人出發前務必確認安全帶無損毀且已扣緊，並為兒童使用合適安全座椅，以保障行車安全。

高公局呼籲，不論駕駛人或前、後座乘客，均應依規定確實繫妥安全帶，切勿貪圖一時方便或心存僥倖而忽略行車安全，遵守相關規定，不僅可有效降低交通事故發生時的傷亡風險，也可避免因違規行為而遭取締受罰。

交通事故 高公局 國道 高速公路 科技執法

