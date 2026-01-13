春節+228連假「部分路段長時間壅塞」 高公局祭國道攻略公布「好走時段」

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
春節及228和平紀念日連假期間，預估將有大量旅遊及返鄉車潮前往，導致尖峰時段國5可能有車輛排隊回堵狀況。高速公路示意圖。聯合報系資料照
春節9天連假將至，結束後3天228和平紀念日連假接力，交通部高速公路局今公布國道好走時段，預估初一至初五為假期交通尖峰，南向車流集中初一至初三，北向集中初三至初五；228和平紀念日3天連假部分，預估第1、2日為南向尖峰，第2、3日為北向尖峰，部分路段將出現「長時段壅塞」。

今年春節連假長達9天，從小年夜前一日放假至初六（2月14日至2月22日），而和平紀念日3天連假為2月27日至3月1日，高公局經檢視歷年春節及和平紀念日連假國道交通狀況，並透過AI及大數據分析車流尖峰，建議用路人多搭國道客運、台鐵及高鐵，如仍需使用國道，建議可利用好走時段。

高公局指出，春節連假西部國道，2月17日至2月19日，上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形，建議用路人早上6時前或中午12時後出發。

2月19日至2月21日，下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨，建議中部北向用路人中午12時前出發，南部北向用路人提早至早上9時前出發。

春節連假國道5號部分，高公局表示，2月17日至2月19日，預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午，建議用路人早上5時前或下午5時後出發；2月18日至2月21日，預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨，建議用路人上午9時前出發。

針對228和平紀念日連假西部國道部分，2月27日及2月28日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；2月28日及3月1日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

228連假國5部分，2月27日及2月28日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；2月28日及3月1日，北向用路人建議上午9時前出發。

高公局表示，因春節為每年重要假期，預估今年春節連假交通量與前兩年差不多，另也建議用路人於出發前利用高速公路1968App查詢即時路況，適時改走替代道路，避開國道壅塞路段及時段。

228和平紀念3天連假好走時段。圖／交通部高公局提供
春節9天連假國道好走時段。圖／交通部高公局提供
