壓力大夜間磨牙釀牙齦萎縮 婦戴咬合板改善

中央社／ 台中13日電

台中1名老闆娘壓力大，每晚睡眠時嚴重磨牙，因牙齒敏感加劇、牙齦萎縮就醫，睡眠時改配戴咬合板才穩定狀況。醫師提醒，若有磨牙問題不可輕忽，應定期牙科檢查評估狀況。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，1名50歲老闆娘因經營生意壓力大，每晚嚴重磨牙，干擾到丈夫睡眠；日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，到醫院牙科檢查，醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板，狀況才趨於穩定。

亞大醫院牙科主治醫師楊晉瑜說明，不少民眾照鏡子時發現牙齒變長、牙齦萎縮越來越明顯，刷牙時常出現酸軟不適，往往以為是敏感性牙齒或是牙周病，其實可能與長期磨牙密切相關。

楊晉瑜指出，磨牙是一種相當常見、卻又容易被忽略的問題，長期累積下來，便成為牙齦退縮的隱形推手。此外，磨牙多半發生在無意識狀態，牙齒長時間承受過度壓迫，會使牙周韌帶反覆受損，當牙周組織無法承受這種壓力時，齒槽骨便會開始出現吸收現象，成為牙齦退縮的重要關鍵。

楊晉瑜提到，課業壓力大、情緒緊繃、睡眠品質不佳的上班族與學生族群，都是磨牙的高風險族群；此外，咬合不正、缺牙未及時補齊，或假牙高度不當，也會造成咬合力量分布不均，進一步誘發磨牙行為，加速牙齦萎縮。

他提醒，治療磨牙首要目標，就是降低牙齒所承受的異常咬合力量，建議患者可配戴夜間咬合板，避免牙齒直接摩擦；同時建立正確潔牙習慣，選擇刷毛柔軟的牙刷，避免過度用力刷牙，以免對牙齦造成二次傷害。

楊晉瑜呼籲，若能改善睡眠品質、調適學習壓力、減少咖啡因與酒精攝取等，都有助於降低夜間磨牙的發生機率，也建議定期安排牙科檢查，盡早就醫評估。

牙齒 睡眠 咖啡因 亞洲大學 牙周病 假牙

