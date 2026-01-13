快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

僅需打一劑！20價肺炎鏈球菌疫苗15日起開打 供3類對象免費打

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新型肺炎鏈球菌疫苗，疾管署自1月15日起，公費提供三對象接種。圖／疾管署提供
新型肺炎鏈球菌疫苗，疾管署自1月15日起，公費提供三對象接種。圖／疾管署提供

疾管署升級公費肺炎鏈球菌疫苗，原提供13價及23價各一劑接種，今年採購20價的單價肺炎鏈球菌疫苗，民眾僅需施打一劑，即可獲得完整保護力，第一階段公費對象為65歲以上長者、55到64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象，估計約有245萬人符合資格，1月15日起，於全台2800家醫療院所提供接種。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，疾管署目前提供的公費肺炎鏈球菌疫苗，採取兩劑施打的模式，先接種13價結合型疫苗，隔年再打23價多醣體疫苗，由於需間隔一年，有不少民眾打完第一劑後，就忘了施打第二劑，使得保護力受限。

邱政洵表示，疾管署今年起提供的新型肺炎鏈球菌疫苗，為20價的單價疫苗，僅需接種一次，產生的抗體與過去施打兩劑的疫苗相當，根據臨床試驗證實，能降低肺炎、敗血症、腦膜炎等重症風險，保護力達75％，其副作用少，多是局部痠痛或輕微紅斑，嚴重不良反應極其罕見。

疾管署發言人林明誠表示，1月15日起，可公費接種肺炎鏈球菌疫苗的對象，總計有三類，分別為65歲含以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象，如脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤患者，以及器官移植者。

林明誠表示，民眾先前若已完整接種13價或15價疫苗加上23價或20價疫苗，則無須再接種新疫苗。至於肺炎鏈球菌疫苗是否能與流感新冠疫苗同時接種，林明誠說，可以，只要接種於不同部位，無需間隔時間施打。

根據疾管署統計，目前65歲以上民眾已完整接種13價及23價肺炎鏈球菌疫苗者，約有157.4萬人，接種完成率33.5%。僅接種過23價肺炎鏈球菌疫苗者，約有55.8萬人、僅接種過13價或15價肺炎鏈球菌疫苗者，約有67萬人、未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗者，約有189.8萬人。

55至64歲原住民及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）對象累計接種13價疫苗約2.4萬人次、23價疫苗約1.9萬人次。

新型肺炎鏈球菌疫苗，疾管署自1月15日起，公費提供三對象接種。圖／疾管署提供
新型肺炎鏈球菌疫苗，疾管署自1月15日起，公費提供三對象接種。圖／疾管署提供
根據疾管署統計國內2025年累計347例病例，為近5年累計數最高，其中36例死亡，確定病例中以65歲以上長者約占5為多。記者翁唯真／攝影
根據疾管署統計國內2025年累計347例病例，為近5年累計數最高，其中36例死亡，確定病例中以65歲以上長者約占5為多。記者翁唯真／攝影
新型肺炎鏈球菌疫苗，疾管署自1月15日起，公費提供三對象接種。圖／疾管署提供
新型肺炎鏈球菌疫苗，疾管署自1月15日起，公費提供三對象接種。圖／疾管署提供
新型肺炎鏈球菌疫苗，疾管署自1月15日起，公費提供三對象接種。圖／疾管署提供
新型肺炎鏈球菌疫苗，疾管署自1月15日起，公費提供三對象接種。圖／疾管署提供

新冠疫苗 肺炎 疾管署 敗血症 腫瘤 流感

延伸閱讀

大陸鼻病毒升溫…疾管署曝台灣現況 專家籲幼兒「這症狀」要注意

7族群高風險傳播…流感估1月下旬流行 20日起擴大用藥對象

流感增5人死亡全是「這兩族群」 疾管署估一月下旬正式進入流行期

A肝本土案例創9年新高！約4成是「這行為」造成的 嚴重恐釀猛爆性肝炎

相關新聞

我應該死了！想跳懸崖、滾雪坡 知名登山家呂忠翰揭恐怖瀕死經驗

「終於知道，為什麼登山的人會突然跳懸崖、滾雪坡，我當時就有這樣的想法。」國內知名登山家呂忠翰（阿果）回憶起，2022年5...

非巧合！5原因冬天老人易跌倒 醫示警：保暖做錯風險更高

天氣變冷，長者跌倒意外頻傳，胸腔暨重症專科醫師黃軒今（13）日在臉書發文指出，冬天確實是老人跌倒與骨折的高峰期，這並非巧合，而是有明確醫學根據的事實。他分享臨床與急診觀察，強調冬季會同時啟動多項跌倒風險，讓長者處於更危險的環境中。

僅需打一劑！20價肺炎鏈球菌疫苗15日起開打 供3類對象免費打

疾管署升級公費肺炎鏈球菌疫苗，原提供13價及23價各一劑接種，今年採購20價的單價肺炎鏈球菌疫苗，民眾僅需施打一劑，即可...

遭旅行社「話術誘導」…移民署：申辦中國邊境旅遊護照將喪失台灣身分

移民署今天表示，近期有國人被旅行社誤導，申辦「中國一次性邊境旅遊護照」赴俄旅遊；因違反兩岸條例相關規定，已依法通報並廢止...

星宇航空開航5年 獲選2026全球最安全航空公司第11名

全球權威航空評鑑機構Airline Ratings公布2026年度25大「最安全航空公司」，星宇航空以最年輕航空之姿入榜...

北市1.3萬菸酒販售業者留意 包裝、廣告混淆原產地最重罰50萬

北市財政局指出，為防止進口酒利用包裝、廣告促銷內容混淆原產地，新制元旦已上路，明定酒品包裝如標示非原產地之地名，其字體不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。