僅需打一劑！20價肺炎鏈球菌疫苗15日起開打 供3類對象免費打

疾管署升級公費肺炎鏈球菌疫苗，原提供13價及23價各一劑接種，今年採購20價的單價肺炎鏈球菌疫苗，民眾僅需施打一劑，即可獲得完整保護力，第一階段公費對象為65歲以上長者、55到64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象，估計約有245萬人符合資格，1月15日起，於全台2800家醫療院所提供接種。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，疾管署目前提供的公費肺炎鏈球菌疫苗，採取兩劑施打的模式，先接種13價結合型疫苗，隔年再打23價多醣體疫苗，由於需間隔一年，有不少民眾打完第一劑後，就忘了施打第二劑，使得保護力受限。

邱政洵表示，疾管署今年起提供的新型肺炎鏈球菌疫苗，為20價的單價疫苗，僅需接種一次，產生的抗體與過去施打兩劑的疫苗相當，根據臨床試驗證實，能降低肺炎、敗血症、腦膜炎等重症風險，保護力達75％，其副作用少，多是局部痠痛或輕微紅斑，嚴重不良反應極其罕見。

疾管署發言人林明誠表示，1月15日起，可公費接種肺炎鏈球菌疫苗的對象，總計有三類，分別為65歲含以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象，如脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤患者，以及器官移植者。

林明誠表示，民眾先前若已完整接種13價或15價疫苗加上23價或20價疫苗，則無須再接種新疫苗。至於肺炎鏈球菌疫苗是否能與流感、新冠疫苗同時接種，林明誠說，可以，只要接種於不同部位，無需間隔時間施打。

根據疾管署統計，目前65歲以上民眾已完整接種13價及23價肺炎鏈球菌疫苗者，約有157.4萬人，接種完成率33.5%。僅接種過23價肺炎鏈球菌疫苗者，約有55.8萬人、僅接種過13價或15價肺炎鏈球菌疫苗者，約有67萬人、未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗者，約有189.8萬人。

55至64歲原住民及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）對象累計接種13價疫苗約2.4萬人次、23價疫苗約1.9萬人次。 新型肺炎鏈球菌疫苗，疾管署自1月15日起，公費提供三對象接種。圖／疾管署提供 根據疾管署統計國內2025年累計347例病例，為近5年累計數最高，其中36例死亡，確定病例中以65歲以上長者約占5為多。記者翁唯真／攝影 新型肺炎鏈球菌疫苗，疾管署自1月15日起，公費提供三對象接種。圖／疾管署提供 新型肺炎鏈球菌疫苗，疾管署自1月15日起，公費提供三對象接種。圖／疾管署提供