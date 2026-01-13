快訊

遭旅行社「話術誘導」…移民署：申辦中國邊境旅遊護照將喪失台灣身分

中央社／ 台北13日電
台灣內政部移民署。聯合報記者翁至成／翻攝
台灣內政部移民署。聯合報記者翁至成／翻攝

移民署今天表示，近期有國人被旅行社誤導，申辦「中國一次性邊境旅遊護照」赴俄旅遊；因違反兩岸條例相關規定，已依法通報並廢止其台灣戶籍、喪失台灣人民身分相關權益。

媒體報導，知名旅遊Podcaster花爺日前在節目分享網友慘痛經歷，其參與俄羅斯旅遊團時，經旅行社「快速通關」話術誘導下，辦理一次性中國邊境旅遊護照，回國後竟被移民署通知「喪失台灣身分」。

對此，內政部移民署下午透過新聞稿呼籲，國人出國旅遊切勿貪圖便利、省錢，而申請「中國一次性邊境旅遊護照」，否則將因違法而喪失台灣人民身分，貪小便宜將吃大虧。

移民署說明，依據兩岸條例第9條之1規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國護照（包含「中國一次性邊境旅遊護照」），違反者喪失台灣人民身分。

另外，依「廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點」第4點規定，移民署若接獲其他機關通報或民眾檢舉，國人在中國大陸設有戶籍或領用中國護照、身分證或定居證，經依行政程序法查證，並通知當事人說明後，就會依規定通報戶政事務所逕為廢止其台灣戶籍。

移民署強調，「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」已於民國114年11月3日修正實施，對於違反兩岸條例第9條之1規定，已喪失台灣身分者，回復身分的程序採取更為嚴謹的標準。

移民署呼籲，國人前往中國大陸或其鄰國旅遊時，切勿因貪圖方便、省錢，而申領「中國一次性邊境旅遊護照」，違法者除喪失台灣人民身分外，同時也會失去身為台灣人民的相關權益，切莫因小失大。

此外，國人在規劃出國旅遊前，應循正常管道申請目的地國家的簽證，且務必瞭解台灣相關法令，在旅遊過程中保持警覺，勿聽信旅行社招攬手法而申領「中國一次性邊境旅遊護照」，以避免觸法。

移民署也提醒，旅行業者務必恪遵台灣法律，勿因貪圖方便，讓旅客陷入違法困境；內政部也會持續蒐證，若有業者涉及不法，將移送相關單位裁罰。

遭旅行社「話術誘導」…移民署：申辦中國邊境旅遊護照將喪失台灣身分

