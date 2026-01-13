我應該死了！想跳懸崖、滾雪坡 知名登山家呂忠翰揭恐怖瀕死經驗

「終於知道，為什麼登山的人會突然跳懸崖、滾雪坡，我當時就有這樣的想法。」國內知名登山家呂忠翰（阿果）回憶起，2022年5月攀登世界第三高峰-干城章嘉（海拔高度8586公尺），過程中兩天沒睡，共走31小時，其中9小時斷片、失去記憶，意識跨越了極限，進入了未知的世界，錯亂自己已經死了，當時就想跳懸崖、滾雪坡，一了百了。

台北榮總每月舉辦大師講堂，邀請各領域專家到院演講，昨邀請台灣知名的登山家呂忠翰主講「攀向極限」。呂忠翰在2013至2025年，共攀登16座8000公尺以上的高峰，攻頂成功11座，其中10座是無氧完成，這份探險視野與經驗是台灣海外高海拔攀登史上新的里程碑。

呂宗翰指出，攀登的本質從來不是征服，而是認識自我極限，並對自然保持謙卑與敬畏，不過，在攀登干城章嘉犯下了跨越極限的失誤。他說，當時下午2點，天氣很好，只差100公尺就可登頂，想一鼓作氣，設定1小時登頂，但沒想到，登頂時卻花了2個小時，這時體力已到極限，但還要下山，「我整個嚇到，心想完蛋了，我準備死了，應該沒有機會回到家了」，心中想著是趕快下山。

呂宗翰在下山的過程，遇到一名印度人，對方一邊登山，一邊補充氧氣，屬於「有氧登山」，他直說，「我是無氧登山，但你走的比我還慢，顯見身體情況很糟，你必須下山，兄弟，我救不了你。」。

但此言一出，呂宗翰因過於疲累，幾無思路，失去意識。在恢復意識後，呂宗翰竟發現自己還在走路，心想「完蛋了，我已經死了。」

現在回想起來，當時處於恐怖狀態，手指嚴重凍傷，身體痛苦，意識更是跨越了極限，進入了未知的世界，「我想跳懸崖、滾雪坡」，一了百了，但因害怕跳下懸崖的墜落感而放棄，最終心裡的善良、純粹帶他下山，回到尼泊爾的基地營。

返國後，手指嚴重凍傷、肺栓塞送至台北榮總治療，當時右手小指、無名指還接受了腹部皮瓣移植術，將受傷手指「種」在肚皮上，經過3、4個月的治療，終於慢慢恢復。

他說，「在最接近死亡的時刻，是榮總把我接引回來。」，腹部皮瓣移植術是利用腹部皮膚和血管供應養分，促進軟組織修復再生，待數周後再分離移植，重建手指外觀與功能，達到避免截肢的效果。

呂宗翰除攀登高山外，目前致力推廣登山教育，期待國家未來可以開放登山周等活動，以有完整時段給予教育團體申請登山，他深感台灣缺乏探險文化，「國家強盛在於國人對探險的好奇心、膽勢夠不夠。」，呼籲應向下扎根、從小培養，並說「你願意承擔多大的責任，才能享受多大的自由。」

演講最後，呂忠翰說，一個世界常存在兩種價值，一是人追求與大自然共存，另一種是人與人間的比較競爭，但「生命要從他信轉為自信」，每個人都應回到自我存在的價值，一邊尋找美感、願意分享、相信自己的可能性。他說，不必在乎站的多高，保持對生命致敬與熱忱，每個人應活得像山一樣，有寬度、有深度、有高度，並能帶來視野，更當彼此的靠山，每座山相連後，就會是多山的國家。

台北榮總院長陳威明說，台灣有許多厲害的人，在不同領域發光發熱，呂忠翰的故事十分激勵人心，並引用過世名導齊柏林「看見台灣」紀錄片中，吳念真旁白的一句話，「如果你覺得台灣就是如此，那是因為你站的不夠高」，更指出呂忠翰在演講時，從沒有用「征服」二字，顯見對高山的敬畏及感謝，台灣超過3000公尺高山有250多座，建議登山前應接受完整訓練，才能享受高山之美。

