伊朗爆示威鎮壓 觀光署：無台灣旅行團受影響

煮麵看似簡單，但很多人都有相同困擾，常常一不小心水滾就溢出鍋外、濺得到處都是，爐台變得一團亂，還得忙著擦桌面、清理流到地上的水和泡泡。家事達人陳映如在臉書粉專「陳映如－Sona Queen的生活筆記本」分享了一個簡單小技巧，只要一小匙奶油或少量沙拉油，就能有效預防煮麵水溢出。

2026-01-13 14:14