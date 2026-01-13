聽新聞
當年裝冷氣時被師傅多問1句… 現今寒流來他秒感謝：真的超爽
天氣一冷，不少人都開暖氣、電熱毯來取暖。一名圖文作家分享，回想當年安裝冷氣時，師傅隨口詢問是否要加裝暖氣功能，他當下沒有多想就點頭答應，如今在寒流來襲時格外有感，直呼「超感謝當時的自己」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
圖文作家藍島在臉書表示，近期在寒冷的夜晚，突然想起初安裝冷氣時，師傅問「冷氣要有暖氣功能嗎？」，他當時詢問「有什麼差嗎？」，師傅回覆「大概多3、4千（元）吧」，覺得差不了多少錢便答應，沒想到冬天來臨時，一開暖氣就非常舒服，讓他相當感謝當時的自己。
貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「之前我們要換變頻冷氣的時候，同事的老公是水電師傅，直接幫我們訂冷暖機型，他說才差1000多塊而已。那時候還在那裡想說根本用不到暖氣浪費錢，裝了之後這幾年我非常的感謝他」、「而且冷暖空調電費比電暖器還低，效果又好」、「真的非常感謝有人發明這樣的東西」、「冷氣一定要有暖氣功能阿」、「10年前一次買3台，現在吹得超爽」。
不過，也有部分網友持相反意見，回應「我完全不後悔選單冷，台南冷日子也冷不過短短2個月」、「南部不需要，也就幾天寒流而已」、「電毯可以省更多」。
