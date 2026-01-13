勞動部砸5.84億降職災 第二波鎖定廠場火災爆炸、中小企業

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部投入5.84億元，啟動為期3年的「強化職場減災行動計畫」，今公布第二波減災重點，包括災害嚴重度大的廠場火災爆炸、資源缺乏的中小企業。記者葉冠妤/攝影
勞動部投入5.84億元，啟動為期3年的「強化職場減災行動計畫」，今公布第二波減災重點，包括災害嚴重度大的廠場火災爆炸、資源缺乏的中小企業。記者葉冠妤/攝影

勞動部去年底啟動為期3年的「強化職場減災行動計畫」，投入5.84億元，首波鎖定營造業，今進一步公布第二波減災重點，聚焦災害嚴重度大的廠場火災爆炸、資源缺乏的中小企業

勞動部長洪申翰指出，近5年廠場火災爆炸事故，造成21人死亡、131人受傷，以2023年屏東明揚大火為例，公司對化學品不夠了解，緊急應變疏散計畫也不到位，最後導致6名勞工、4名消防員殉職，去年2月的新竹遠東化纖，則是熱媒油洩漏發生煙霧時，廠房機具未停止運轉，勞工跑到廠房處理遇到氣爆，造成2死、19傷。以這兩起案例來看，可看出台灣製造業長期存在危險物品管理不當、監控系統設計不良、設備管線老舊、緊急應變不足的問題。

他另指出，分析近3年重大職災數據，製造業占23%，這些事故裡，超過9成集中在中小企業，又以墜落、機械夾捲為多。洪申翰強調，很多中小企業並非不重視安全，但在人力、預算、專業人力上有較高困難，包括業者職安資訊不足、職安管理未受重視、缺乏設施改善資源、勞工缺乏危害意識，因此減災行動特別著重中小企業。

勞動部職安署署長林毓堂說，參考國際經驗，美國、歐盟、英國、日本等國家突破職災瓶頸的關鍵在於「制度改變」與「源頭管理」，如擴大化學品管制，強化製程安全管理等，並透過公私協力擴大防災效能。

林毓堂表示，針對廠場火災爆炸預防，將擴大危險工作場所納管範圍，建置製程安全線上評估系統、推廣製程安全管理工具等，並預計高風險工廠資訊平台公開違規與職災紀錄。

對於中小企業減災，將與產業公協會合作建立「產業安全同盟」、成立區域安衛輔導團隊，也會建置線上互動式風險評估工具(T-OiRA)，協助小微型事業自主辨識與評估風險。此外，3月起將與經濟部產業發展署合作，補助特定3K產業轉型，林毓堂說，過去針對3K製造業僅局部性補助，現在與公協會合作，先進場輔導評估，從源頭的製程進行系統性改善，並提高補助比例。

林毓堂說，減災行動針對中小企業投入最多資源，高達3.3億元，提供誘因協助中小企業檢視、汰換老舊設備設施，提升整體工作環境與安全。

全國工業總會副秘書長陳鴻文說，除區域別的輔導團隊，也應建立產業別的安衛輔導團隊，由大廠帶小廠，傳遞技術與觀念；他也提到，工業總會總共有160個會員，辦理教育訓練必須克服經費與區域限制，透過教育數位化，整合線上線下資源，提升參訓普及率與勞工風險辨識能力。

